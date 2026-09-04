Європу накрила хвиля диверсій: у Британії розповіли, що задумала Росія

Кремль / © Associated Press

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Поки в Європі тривали літні відпустки, Росія посилила таємну війну на континенталі та почала влаштовувати диверсії на оборонних заводах, складах та підприємствах, які виробляють дрони.

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про диверсії в Європі

Як зазначає медіа, посилаючись на європейських посадовців, керівників спецслужб та профільні дослідницькі центри, Росія не лише посилила минулого місяця військові атаки в Україні, а й розгорнула диверсійну кампанію по всій Європі.

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«Є багато, багато сигналів того, що Росія змінює свою стратегію та активізовує свою діяльність, включаючи терористичну та диверсійну діяльність», — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

Хронологія серпневих диверсій на військових об’єктах Європи

Протягом серпня у низці європейських країн сталася серія підозрілих інцидентів та диверсій на військових об’єктах. Зокрема, 4 серпня у Німеччині в аеропорту Лейпцига виявили перший дрон із вибухівкою. Після чого міністр внутрішніх справ заявив про відповідальність РФ.

Згодом, 10 серпня, у Болгарії на складі оборонної фірми EMCO у Трявні спалахнула масштабна пожежа, причому керівництво компанії виключило людську помилку.

Крім того, 13 серпня зафіксували потужний вибух і пожежу на заводі KNDS Ammo Italy під Римом, де місцевий прокурор розпочав розслідування можливого зовнішнього втручання.

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Вже 15 серпня в Естонії загорілася фабрика Milrem Robotics у Таллінні, яка постачає дрони в Україну. А прем’єр-міністр Крістен Міхал наголосив, що слідчі серйозно розглядають версію російського саботажу. А 25 серпня у Словаччині поліція запобігла підпалу підприємства з виробництва дронів, вилучила запальну суміш та заарештувала трьох підозрюваних.

Ця хвиля інцидентів завершилася 30 серпня у Польщі, де сталися пожежі на підприємстві гелікоптерних компонентів у Любліні та напад на виробника дронів WB Group, зафіксований камерами спостереження. Після чого прем’єр-міністр Дональд Туск назвав це продовженням ескалації з боку Росії.

Як підкреслює BBC, на думку експертки з Королівського коледжу Даніели Ріхтерової, Кремль прагне здійснювати «примусові сигнали» та тиснути на країни задля припинення допомоги Києву.

Водночас експерт Chatham House Кір Джайлз у коментарі виданню зазначив, що Росія досліджує межі прийнятного та перевіряє слабкі місця НАТО в рамках підготовки до наступного етапу агресії.

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Диверсії в Європі — останні новини

Нагадаємо, німецькі слідчі встановили особи двох чоловіків, яких вважають причетними до спланованої диверсії проти українського транспортного літака в аеропорту Лейпциг/Галле. Один із підозрюваних є уродженцем Росії та має паспорт Латвії, другий походить з Білорусі та має російський паспорт.

До слова, у Німеччині, Італії, Болгарії та Румунії сталася серія атак і диверсій. Європа побоюється нової гібридної кампанії.

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