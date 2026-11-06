Літак. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні у кількох країнах Європи зафіксували нові повідомлення про можливу загрозу вибухів на борту пасажирських літаків. Зокрема, йдеться про Францію, Чехію, Італію та Португалію.

Про це повідомляють європейські ЗМІ, зокрема польське видання The Guardian.

Реклама

Через анонімне повідомлення про мінування рейс Wizz Air із Праги до Рима перенаправили до Венеції. Літак благополучно приземлився.

Реклама

У Португалії поліція також отримала повідомлення про можливе мінування рейсу Ryanair із Рима до Лісабона. Після приземлення повітряного судна тривогу визнали хибною.

Загалом у Чехії правоохоронці повідомили про загрозу вибуху на борту чотирьох літаків, які прямували до Праги. Водночас аеропорт імені Вацлава Гавела уточнив, що потенційна небезпека стосувалася восьми рейсів — до столиці Чехії та з неї. Поліція оцінила загрозу як невисоку, однак запевнила, що не ігнорує повідомлення.

У Франції влада отримала повідомлення про загрози щодо чотирьох літаків, які перебували в повітряному просторі країни. Усі вони безпечно приземлилися, після чого фахівці розпочали перевірки.

З аеропорту Венеції кілька пасажирських літаків також були змушені змінити маршрут. Зокрема, рейси Brussels Airlines із Брюсселя та KLM з Амстердама перенаправили до Трієста, а Air France з Парижа, Iberia з Мадрида та Aegean з Афін приземлилися в Болоньї.

Реклама

За даними Європейської організації з безпеки аеронавігації Eurocontrol, останніми днями в Європі надійшло близько півтора десятка повідомлень про нібито закладені вибухові пристрої на борту літаків. Лише у четвер, 5 листопада, зафіксували 14 таких випадків. Жодна із загроз не підтвердилася.

Раніше в Данії поліція також розпочала розслідування через повідомлення про можливу небезпеку для авіасполучення. У Копенгагенському аеропорту посилили присутність правоохоронців, водночас запевнивши, що пасажирам нічого не загрожує.

Реакція країн Європи

Сьогодні зранку винищувачі Угорщини тричі піднімали в повітря, щоб супроводити цивільні літаки в повітряному просторі країни після повідомлень про загрозу вибуху. Міністр оборони Ромулуш Русін-Сенді повідомив, що перший сигнал надійшов через погрозу щодо рейсу Wizz Air, який прямував із Брюсселя до Софії. Інші повідомлення стосувалися літаків, що летіли з Праги на Кіпр і до Бухареста.

Нагадаємо, кілька днів тому у Польщі терміново закрили аеропорт «Варшава-Модлін». Летовище припинило роботу після незапланованого приземлення літака через повідомлення про можливу вибухівку на борту. На рейсі перебувала 181 людина. Під час приземлення літак мав близько 3,7 тонни пального.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів