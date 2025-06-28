Європу накрила пекельна спека: людям радять не виходити з дому

Спека / © Associated Press

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У Південній Європі оголошено попередження про спеку. Очікується, що цими вихідними у Середземноморському регіоні - від Іберійського півострова до Балкан - температура перевищить 40 градусів Цельсія. Спека, за прогнозами, триватиме до кінця наступного тижня.

Про це повідомляє The Guardian та Deutsche Welle.

У Португалії національне метеорологічне агентство IPMA повідомило, що сильна спека розпочнеться вже сьогодні. Температура повітря перевищить 40°C на півдні та в центрі країни, а також у долинах Дору на півночі.

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У сусідній Іспанії через підвищення температури влада вдалася до профілактичних заходів. Так, персонал швидкої медичної допомоги готовий до очікуваного сплеску випадків теплового удару. Особливо - серед вразливих груп - діти, літніх людей та тих, хто має хронічні захворюваннями.

У 21 місті Італії, зокрема в Римі, Мілані та Венеції оголошено червоний рівень небезпеки через спеку. У країні радять не виходити з дому з 11:00 до 18:00.

Метеорологічні служби Франції підвищили рівень небезпеки через надзвичайно спекотну погоду в 21 департаменті країни У багатьох районах на південному сході країни очікується до +38 градусів.

У Греції, за даними синоптиків, перенесення теплих повітряних мас над країною призведе до зростання температур до 40-45 градусів за Цельсієм. На півдні від Афін спалахнула лісова пожежа, почалася евакуація. У зоні лиха працюють кораблі берегової охорони та протипожежні вертольоти.

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На узбережжі Адріатичного моря влада Хорватії, Боснії та Сербії випустила аналогічні попередження. Тим часом Албанії вирують лісові пожежі.

Нагадаємо, вчені радять людству приготуватися до кліматичних «американських гірок». Нове дослідження попереджає, що вже за кілька років світ може зіткнутися зі значно сильнішими різкими змінами погоди, коли екстремальні посухи раптово змінюються руйнівними повенями. Ці різкі стрибки погоди стануть частішими та інтенсивнішими через глобальне потепління.

Дата публікації 21:26, 08.06.25 Кількість переглядів 70 Катастрофа яка зробила диво? На місці Каховського водосховища ожив Великий луг!