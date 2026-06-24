Європу накрила смертельна спека: є загиблі та масштабні збитки

Спека / © Associated Press

Реклама

Країни Західної Європи охопила екстремальна хвиля спеки, яка призвела до температурних рекордів, людських жертв та зупинки роботи інфраструктурних об’єктів.

Про це пише Reuters.

Спека накрила Європу — що відомо

Повідомляється, що через нестерпні погодні умови по всьому регіону масово закриваються школи. Перебої з електропостачанням порушують побут тисяч людей, а сільське господарство зазнає значних збитків.

Реклама

За даними метеорологів, причиною аномалії стало рідкісне погодне явище — «блок Омега». Воно і затримує маси розпеченого повітря над регіоном протягом тривалого часу. Температури подекуди перевищують норму на 18°C.

Франція та Іспанія: пікові температури та наслідки

Франція, де у вівторок, 23 червня, зафіксували найспекотніший день за останні 80 років, постраждала найбільше. У місті Піссос температура досягла 44,3°C. У регіонах Бретань та Пеї-де-ла-Луар через спеку загинули сотні тисяч птахів на фермах. Атомні електростанції були змушені скоротити виробництво енергії через обмежений доступ до охолоджувальної води.

Через аномальну спеку у Франції загинуло щонайменше 48 людей — вони потонули, намагаючись врятуватися від спеки у водоймах. Також від перегріву в машині померло двоє дітей. В Іспанії двоє літніх людей померли через теплові удари.

Реакція влади та зміна способу життя

Повідомляється, що Італії оголошено найвищий рівень небезпеки у 16 містах, включаючи Рим, Мілан та Флоренцію. У Великій Британії, де очікують найспекотніший червневий день в історії, метеослужба видала друге в історії попередження про екстремальну спеку.

Реклама

Також зазначається, що в Нідерландах скасували низку спортивних подій та обмежили роботу громадського транспорту. У Швейцарії для мешканців відкрили кінотеатри з кондиціонерами як безкоштовні пункти порятунку від спеки.

Спека суттєво змінила повсякденне життя європейців. У Парижі через високу температуру організаторам Тижня моди довелося проводити покази раніше, ніж планувалося. А Ейфелеву вежу зачинили раніше, ніж зазвичай.

У Лондоні через погоду скоротили церемонію зміни варти біля Букінгемського палацу. В британських супермаркетах різко зріс попит на морозиво та засоби від сонця.

Попри небезпеку, туристи продовжують відвідувати визначні пам’ятки. Зокрема, у Ватикані люди годинами чекали під сонцем, рятуючись парасольками та водою з фонтанів.

Реклама

Експерти Всесвітньої метеорологічної організації попереджають, що Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж світ у середньому. Тому подібні аномалії ставатимуть дедалі частішими.

Метеорологи вже порівнюють нинішню ситуацію зі спекою 2003 року, яка тривала 16 днів і, за оцінками, стала причиною близько 80 000 додаткових смертей по всьому континенту.

Спека накриває Україні — останні новини

Нагадаємо, Європу накрила аномальна хвиля тепла, яка вже найближчими днями дістанеться й України. У низці європейських країн стовпчики термометрів б’ють історичні рекорди, провокуючи оголошення найвищих рівнів небезпеки.

Українцям радять насолоджуватися останніми днями помірного тепла, адже синоптична ситуація кардинально зміниться вже на вихідних.

Реклама

Також у середу, 24 червня, погода в Україні буде мінливою. У південній частині, а також вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях очікуються короткочасні дощі, на півдні країни вдень грози, в окремих районах — град і шквали 15-20 м/с.

Новини партнерів