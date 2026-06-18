Європу накриває екстремальна спека до +44: чи загрожує Україні пекельний антициклон

Аномальна спека / © ТСН.ua

Реклама

Західну та Центральну Європу охоплює екстремальна африканська спека, яка під кінець тижня може розжарити повітря у Франції до рекордних +44°С. Проте синоптики заспокоюють: Україну цей пекельний прогноз наразі омине.

Причиною аномальних температур у Європі став потужний антициклон Falk. Він сформував над більшою частиною конверенту так званий «тепловий купол» — атмосферну кришку, яка утримує і щодня сильніше прогріває повітряні маси. Найважче європейцям доведеться у пікові дні — з 22 по 24 червня. До рекордної спеки вже активно готуються навіть у сусідній Польщі, повідомляє очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у Facebook.

Чому в Україні інша погода?

Атмосфера над нашою країною наразі не готова до формування «теплового купола». Навпаки, більша частина України перебуває під впливом циклону з північного сходу. Він забезпечує стабільний приплив свіжого повітря з північних широт, що подекуди провокує короткочасні грози, а денні максимуми поки ледве дотягують до +30°С (напередодні найспекотніше було в Білгород-Дністровському на Одещині).

Реклама

Прогноз на найближчі дні

П’ятниця, 19 червня: в Україні буде сонячно і переважно сухо. Вночі очікується +11…+16°С, вдень повітря прогріється до комфортних +22…+27°С.

Вихідні, 20-21 червня: на українців чекає приємна літня погода без опадів та з мінімумом вітру. Стовпчики термометрів покажуть +13…+18°С вночі та +23…+28°С вдень.

Фахівці зазначають, що потенціал для короткочасного винесення спекотного повітря в Україну є, проте найближчим часом на нас чекає помірне і максимально комфортне літо. До того ж, уже 21 червня світ зустріне День літнього сонцестояння — астрономічну вершину літа з найдовшим днем у році.

Новини партнерів