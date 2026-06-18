ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Європу накриває екстремальна спека до +44: чи загрожує Україні пекельний антициклон

Тоді як Західну та Центральну Європу блокує потужний антициклон Falk із температурами до +44 градусів, Україна завдяки північно-східному циклону наразі уникає екстремального тепла і готується до комфортних вихідних.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Аномальна спека

Аномальна спека / © ТСН.ua

Західну та Центральну Європу охоплює екстремальна африканська спека, яка під кінець тижня може розжарити повітря у Франції до рекордних +44°С. Проте синоптики заспокоюють: Україну цей пекельний прогноз наразі омине.

Причиною аномальних температур у Європі став потужний антициклон Falk. Він сформував над більшою частиною конверенту так званий «тепловий купол» — атмосферну кришку, яка утримує і щодня сильніше прогріває повітряні маси. Найважче європейцям доведеться у пікові дні — з 22 по 24 червня. До рекордної спеки вже активно готуються навіть у сусідній Польщі, повідомляє очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у Facebook.

Чому в Україні інша погода?

Атмосфера над нашою країною наразі не готова до формування «теплового купола». Навпаки, більша частина України перебуває під впливом циклону з північного сходу. Він забезпечує стабільний приплив свіжого повітря з північних широт, що подекуди провокує короткочасні грози, а денні максимуми поки ледве дотягують до +30°С (напередодні найспекотніше було в Білгород-Дністровському на Одещині).

Прогноз на найближчі дні

  • П’ятниця, 19 червня: в Україні буде сонячно і переважно сухо. Вночі очікується +11…+16°С, вдень повітря прогріється до комфортних +22…+27°С.

  • Вихідні, 20-21 червня: на українців чекає приємна літня погода без опадів та з мінімумом вітру. Стовпчики термометрів покажуть +13…+18°С вночі та +23…+28°С вдень.

Фахівці зазначають, що потенціал для короткочасного винесення спекотного повітря в Україну є, проте найближчим часом на нас чекає помірне і максимально комфортне літо. До того ж, уже 21 червня світ зустріне День літнього сонцестояння — астрономічну вершину літа з найдовшим днем у році.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie