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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Європу накриє арктичний холод: антициклон спровокує різке зниження температури вже цього тижня

На взаємодії антициклону та східного циклону до Центральної Європи увірвуться холодні арктичні маси з півночі, що спричинить нічні морози до -15°C та суттєве відхилення від температурної норми.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Арктичне повітря насувається на Європу

Арктичне повітря насувається на Європу

Найближчими днями погода в Європі зазнає кардинальних змін. Починаючи від 4 листопада, разом із приходом антициклону та появою прояснень, на континент увірветься та осяде холодне арктичне повітря з Північної Європи.

Про це повідомляє метеорологічне видання DobraPogoda24.pl.

У багатьох регіонах Центральної Європи наступні ночі та ранки принесуть масові заморозки, а в окремих місцях температура повітря впаде навіть до -15°C.

Синоптична ситуація: як арктичні маси прорвуться на континент

Причиною глибокого похолодання стане зміна баричного поля над Європою. Якщо спочатку виж затримував низьку хмарність, яка обмежувала вихолоджування, то в середині тижня ситуація зміниться через проходження циклону на сході континенту.

Цей циклон, обертаючись проти годинникової стрілки, у взаємодії з антициклоном спрацює як насос: він затягне з півночі на південь холодне арктичне повітря. Завдяки інверсії та нічному випромінюванню тепла в умовах безхмарного неба температура почне стрімко падати.

Яких морозів та аномалій очікувати

Основна хвиля похолодання припаде на період від 5 до 11 листопада.

  • Нічні температури

У більшості регіонів стовпчики термометрів знизяться до -1…-10°C. Проте в низинах, у гірських та підгірських районах повітря вихолоне до -15°C.

  • Денні температури

Удень повітря прогріватиметься лише до +3…+9°C, що разом із нічними морозами дасть середньодобову температуру в межах 0…+5°C — це класична ознака першого подиху передзим’я.

  • Температурна аномалія

Між першою та другою декадою листопада мінімальні температури в багатьох регіонах Європи будуть на 5–11°C нижчими за кліматичну норму.

На Україну теж насуваються морози, але тільки вночі

Нагадаємо, як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, погода в Україні протягом тижня також перебуватиме переважно під впливом антициклональної діяльності. Нічна температура повітря знижуватиметься до -2 градусів.

Раніше синоптик повідомляв, що в Україні на початку листопада температура почне знижуватися, а в окремих регіонах замість дощу може випасти перший мокрий сніг. Похолодання прийде 4 листопада.

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