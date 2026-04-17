Європу накриє екстремальний холод: вчені попередили про різку зміну клімату

Похолодання / © ТСН

Головна система течій в Атлантиці, яка відповідає за клімат планети, може сповільнитися вдвічі вже до 2100 року. Нові дані підтверджують найгірші прогнози вчених: ризик повної зупинки течій тепер перевищує 50%.

Про це пише The Guardian.

Реалістичність катастрофічних прогнозів

Дослідження у журналі Science Advances показало: прогнози про швидку зупинку течій виявилися найбільш точними. Вчені порівняли комп’ютерні моделі з реальними даними про солоність океану і побачили, що найгірші сценарії справджуються.

Керівник дослідження Валентин Портманн зазначив, що стан AMOC зараз набагато ближчий до «переломного моменту», ніж вважалося раніше. Науковці прогнозують, що до кінця сторіччя циркуляція ослабне щонайменше на 42%, що фактично робить її подальше руйнування неминучим.

Наслідки для планети

Колапс AMOC, яка переносить теплу тропічну воду до Європи та Арктики, матиме масштабні наслідки для кількох континентів:

Європа: настання екстремально холодних зим та тривалих літніх посух.

Америка: додаткове підвищення рівня моря в Атлантиці на 50–100 см.

Африка та тропіки: зміщення поясу опадів, що поставить під загрозу вирощування їжі для мільйонів людей.

Повідомляється, що ця система сповільнюється через швидке нагрівання Арктики. Танення льодовиків (зокрема Гренландії) та надмірні опади опріснюють океанську воду. Вона стає менш щільною, припиняє опускатися на глибину і не створює зворотного потоку, що формує «петлю зворотного зв’язку», яка ще сильніше гальмує течію.

Професор Стефан Рамсторф із Потсдамського інституту наголошує, що незворотна зупинка системи може стати фактом уже в середині цього століття.

«Найрізкіші зміни клімату за останні 100 000 років історії Землі відбувалися саме тоді, коли AMOC переходила в інший стан. Ми повинні уникнути цього будь-якою ціною», — заявив Рамсторф.

Дослідники застосували метод гребеневої регресії для оцінки моделей, що дозволило значно зменшити рівень невизначеності. Експерти зазначають, що реальна ситуація може бути навіть гіршою за прогнозовану, оскільки нинішні комп’ютерні моделі досі не повною мірою враховують об’єми талої води з льодовикового щита Гренландії.

Нагадаємо, метеорологічні центри світу попереджають про високу ймовірність виникнення кліматичного явища Ель-Ніньйо вже у травні-липні 2026 року. Згідно з останнім прогнозом Центру кліматичних прогнозів NOAA від 9 квітня, шанси на потепління в Тихому океані оцінюють у 61%.