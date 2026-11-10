Європу накриє хвиля лютих морозів до -25°: чи дістанеться арктичний холод України

Похолодання

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Найближчими днями в Європі очікується різке похолодання. У деяких регіонах температура може опуститися до -25°. Найсильніші морози прогнозують у Скандинавії, де арктичне повітря принесе найнижчі температури від початку осінньо-зимового сезону.

Про це повідомляє польський метеорологічний портал DobraPogoda24.pl.

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За прогнозами, від 11 до 15 листопада погодна ситуація на континенті суттєво зміниться. Антициклон із холодним повітрям поступово зміститься з Центральної Європи на схід і південний схід, тоді як із заходу наблизяться циклони та атмосферні фронти.

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У результаті в центральній частині континенту стане тепліше, а на півночі, навпаки, посиляться морози.

Де в Європі температура впаде до -25°

Найхолодніше буде в Норвегії, Швеції та Фінляндії, куди надходитиме арктичне повітря. Після снігопадів, коли небо прояснюватиметься, температура стрімко знижуватиметься.

У нічні години прогнозують від -10° до -21°, а місцями поблизу поверхні землі — до -25°.

Найсильніше похолодання очікується на південному заході, у центрі та на півночі Норвегії, північному заході Швеції, півночі Фінляндії та північному заході Росії.

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Саме ці території можуть стати найхолоднішими в Європі в першій половині листопада. Метеорологи не виключають, що хвилі сильних морозів повторюватимуться протягом решти місяця.

Чи дістануться сильні морози України

За прогнозом DobraPogoda24.pl, на схід Європи холодне повітря надходитиме переважно короткочасно, без формування тривалої хвилі морозів.

У сусідній Польщі від 11 до 15 листопада похолодання поступово слабшатиме. Лише в окремих регіонах уночі та вранці температура опускатиметься до -7°...-1°.

Водночас конкретних температурних показників для України у цьому прогнозі не наведено.

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Про зміни погоди також повідомляє Ventusky. За даними метеорологічного порталу, похолодання в Європі буде нетривалим, а після хвилі морозів очікується нове потепління.

Якою буде зима в Україні та чи випаде сніг на Різдво

Нагадаємо, за попередніми прогнозами, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, однак це не виключає сильних морозів і снігопадів. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначала, що холодні періоди можуть тривати від трьох до десяти днів.

Кліматологиня Віра Балабух пояснювала, що за надходження арктичного повітря температура здатна опускатися до -10°, а під час сильніших похолодань — до -20° і нижче. Найбільш морозними зазвичай бувають друга половина січня та початок лютого.

Щодо Різдва 25 грудня, то достовірного прогнозу снігу в Україні поки немає. За попередніми розрахунками польських синоптиків, у другій половині грудня в Центральній Європі можливі похолодання та снігопади, які можуть вплинути й на погоду в Україні.

Найбільші шанси на стійкий сніговий покрив традиційно мають Карпати, тоді як на півдні країни зими зазвичай м'якші. Водночас навіть тепла загалом зима може принести сильні снігопади, після яких сніг швидко танутиме під час відлиг.

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