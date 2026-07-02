Європу накриє нова хвиля пекла: синоптики назвали дату різкого потепління

Спека в Європі / © Associated Press

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Після нетривалого перепочинку країни Європи знову опиняться під впливом аномальної спеки. Синоптики прогнозують підвищення температури до +42°C, а у Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що подібні погодні явища ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими.

Про це пише El Pais.

За даними Іспанського державного метеорологічного агентства (Aemet), уже в суботу, 4 липня, температура почне стрімко зростати.

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У низці регіонів Іспанії повітря прогріється до +42°C, а вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +22°C. Така погода, за прогнозами, збережеться майже протягом усього наступного тижня.

Попри це, Aemet поки що не оголосило офіційну хвилю спеки, адже для цього екстремально високі температури мають утримуватися щонайменше три дні поспіль і перевищувати встановлені кліматичні норми.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що нинішня ситуація є лише початком більш масштабних кліматичних змін.

«Ця спека — лише репетиція», — наголосив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Анрі Клюге.

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За його словами, Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше за середній світовий показник.

Чому хвилі спеки стають небезпечнішими

У ВООЗ зазначають, що екстремальна спека вже перестала бути поодиноким явищем.

Натомість теплові хвилі стають дедалі частішими, тривалішими та інтенсивнішими. Такі погодні умови становлять підвищену небезпеку для людей похилого віку, дітей, вагітних жінок, а також осіб із серцево-судинними та хронічними захворюваннями.

Фахівці рекомендують у спекотні дні уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, підтримувати водний баланс та уважно стежити за самопочуттям.

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Аномальна спека в Європі — останні новини

Нагадаємо, низку країн Європи накрила сильна спека — температура повітря сягає близько 40°C. У багатьох країнах діє червоний рівень попередження про екстремальні погодні умови. Є жертви. У Іспанії зафіксовано щонайменше 212 смертей, пов’язаних зі спекою. У Франції загинуло щонайменш 40 людей. У Німеччині скасували спортивні заходи, а в Італії — п’ять смертей. Експерти пов’язують аномалію з кліматичними змінами.

До слова, екстремальна спека може значно погіршувати перебіг деяких поширених захворювань. Експерти виділяють чотири стани, які особливо часто загострюються у спеку: серцево-судинні проблеми (зростає навантаження на серце), утворення каменів у нирках (через зневоднення), подагра (підвищення рівня сечової кислоти) та головний біль/мігрень (тригери — зневоднення, зміна тиску та яскраве сонце). Медики радять пити більше води та уникати тривалого перебування на сонці.

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