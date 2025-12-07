Європу накриє "зима століття": невтішний прогноз синоптиків

Зима може бути холодною / © Фото з відкритих джерел

Європу, зокрема Німеччину, може накрити надзвичайно холодна зима — особливо після різдвяних свят.

Про це пише Euronews.

За даними синоптиків, полярний вихор цієї зими виглядає значно слабшим, ніж зазвичай. Саме така комбінація в 1978–1979 роках призвела до «зими століття».

Такий сценарій означає стабільний високий тиск над Центральною Європою: вдень — спокійна погода, однак вночі — сильні морози та туман.

Кожні декілька років зміни в тропічній частині Тихого океану впливають на погоду в усьому світі. Ці коливання є частиною циклу Ель-Ніньо–Південне коливання (ENSO), який чергується між двома основними фазами: Ель-Ніньо, коли води океану тепліші, ніж зазвичай, і Ла-Нінья, коли вони прохолодніші.

Цього року синоптики підтверджують, що умови Ла-Нінья повернулися, формуючи прогноз на майбутню зиму 2025–2026 років. Хоча Ель-Ніньо часто приносить м’які та вологі зими в деякі регіони, Ла-Нінья, як правило, має протилежний ефект — призводить до більш холодних погодних умов у північних районах і більш сухих умов далі на південь.

Нагадаємо, вчені продовжили фіксувати низку температурних рекордів — січень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, як і лютий 2024 року. Дослідники також побоюються, що 2024 рік загалом стане набагато теплішим, ніж попередній рік.

Ймовірними причинами неймовірної спеки вчені називають викиди парникових газів, людську діяльність, нездатність відмовитися від використання викопного палива, а також Ель-Ніньйо, який панує в Тихому океані. Деякі експерти також припускають, що Ла-Нінья — явище, що знижує глобальні температури, — настане із запізненням. З 80% вірогідністю, після відступу Ель-Ніньйо в Тихому океані запанують нейтральні умови.

Раніше синоптики повідомили, якою буде зима в Україні. Більше про це читайте у новині.