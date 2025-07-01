Європу накрила потужна хвиля спеки / © Pixabay

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В Європі стоїть аномально спекотна погода. Іспанія фіксує рекордні 46°C, Франція — під тривогою.

Про це пише The Guardian.

Майже вся територія Франції перебуває під підвищеним метеорологічним наглядом. За словами Генсека ООН Антоніу Гутерреша, екстремальна спека — це вже не рідкість, а «нова норма».

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Країни Південної Європи — Іспанія, Португалія, Франція, Італія та Греція — переживають першу в цьому році потужну хвилю тепла. Влада попереджає про небезпеку для здоров’я та мобілізує рятувальників, аби не допустити лісових пожеж.

Спека у Туреччині / © pixabay.com

У Туреччині — пожежі

Через пожежі в країні евакуювали понад 50 тисяч людей.

У Португалії та Іспанії — рекордна температура

У португальському місті Мора зафіксовано 46,6°C. Можливо, це новий червневий рекорд.

В Іспанії в місті Ель-Гранадо зафіксовано 46°C, що означає побитий рекорд 1965 року.

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У Франції і Італії — тривога та ушпиталення людей

88% регіонів Франції охоплені «помаранчевим» рівнем тривоги. Таке відбувається вперше в історії країни.

В Італії госпіталізації в Тоскані зросли на 20%; людям радять не виходити на вулицю з 11:00 до 18:00.

У Німеччині попереджають про пожежі

Тут влада побоюється лісових пожеж, а в деяких містах запроваджені обмеження на споживання води.

Британія — в передчутті рекордної температури

В країні очікується до 34°C, що викликає дискомфорт, зокрема для учасників фестивалів та відкритих заходів.

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Що кажуть експерти про погоду

Фахівці наголошують: екстремальна спека особливо небезпечна в містах через ефект «міського теплового острова». Медики закликають пити більше води, носити легкий одяг, уникати спеки та піклуватися про вразливих людей.

За оцінками дослідників, до кінця століття надмірна спека щороку вбиватиме від 8 тис. до 80 тис. людей у Європі. Причина — глобальне потепління, яке робить кожну нову хвилю спеки дедалі небезпечнішою.

«Планета стає гарячішою і небезпечнішою. І ніхто не є в безпеці», — додав генсек ООН.

Нагадаємо, літня спека чекає і на українців. Синоптики розповіли, чи дійсно чекати на аномальне підвищення температури повітря.

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