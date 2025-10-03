- Дата публікації
Європу охопив хаос: які країни накриють смертельно небезпечні зливи
Балкани опинилися в епіцентрі негоди: зливи, грози й снігопади створюють смертельну небезпеку. Є загроза масштабних повеней.
У країнах Південно-Східної Європи оголосили червоні рівні небезпеки через зливи, грози та сильний вітер. За прогнозами синоптиків, протягом 48 годин у більшій частині Балкан може випасти від 80 до 130 мм опадів.
Про це повідомило видання The Guardian.
Система низького тиску, яка сформувалася над Середземним морем у середині тижня, перемістилася на північний схід і накрила Балкани. Вона принесла тривалі дощі, шквали та грози. Унаслідок цього червоні попередження оголосили для Сербії, південно-західної Румунії, північно-східної Греції, Додеканеських островів та островів Північного Егейського моря. На Закінфі через негоду довелося закрити школи.
Ситуацію ускладнило холодне повітря, що надійшло зі східної Європи. Саме воно спричинило сильні снігопади у Динарських Альпах. Деякі прогнози свідчать, що до вихідних висота снігового покриву може сягнути 80 см.
Негода зачепила й інші регіони Європи. Раніше цього тижня східна Іспанія та Балеарські острови постраждали від потужних повеней. Там залишки урагану «Габріель» принесли рекордну кількість опадів. У місті Гандія за 12 годин випало 356,8 мм дощу, що вдесятеро перевищує середній показник вересня. На Ібіці за добу зафіксували 254 мм опадів — найвологіший день щонайменше з 1952 року.
Крім того, цього тижня тайфун «Буалой» накрив центральні регіони В’єтнаму. Лише за добу там випало понад 300 мм опадів, що спричинило масштабні повені та зсуви. Було перекрито понад 3 тисячі доріг, десятки рейсів скасували, а залізничне сполучення між Ханоєм і Хошиміном призупинили. За даними влади, загинули щонайменше 36 осіб, ще 147 отримали поранення, 21 людина вважається зниклою безвісти. Пошкоджено понад 210 тисяч будинків і знищено близько 51 тисячі гектарів посівів. Збитки уряд оцінив у понад 350 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, Одесу накрила рекордна злива — за добу випало більше ніж удвічі більше опадів, ніж становить місячна норма. Потужний дощ паралізував міську інфраструктуру: вулиці опинилися під водою, десятки населених пунктів області залишилися без електрики. Внаслідок негоди загинули 10 осіб.