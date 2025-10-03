Європу охопив хаос: які країни накриють смертельно небезпечні зливи

Повінь / © Associated Press

Реклама

У країнах Південно-Східної Європи оголосили червоні рівні небезпеки через зливи, грози та сильний вітер. За прогнозами синоптиків, протягом 48 годин у більшій частині Балкан може випасти від 80 до 130 мм опадів.

Про це повідомило видання The Guardian.

Система низького тиску, яка сформувалася над Середземним морем у середині тижня, перемістилася на північний схід і накрила Балкани. Вона принесла тривалі дощі, шквали та грози. Унаслідок цього червоні попередження оголосили для Сербії, південно-західної Румунії, північно-східної Греції, Додеканеських островів та островів Північного Егейського моря. На Закінфі через негоду довелося закрити школи.

Реклама

Ситуацію ускладнило холодне повітря, що надійшло зі східної Європи. Саме воно спричинило сильні снігопади у Динарських Альпах. Деякі прогнози свідчать, що до вихідних висота снігового покриву може сягнути 80 см.

Негода зачепила й інші регіони Європи. Раніше цього тижня східна Іспанія та Балеарські острови постраждали від потужних повеней. Там залишки урагану «Габріель» принесли рекордну кількість опадів. У місті Гандія за 12 годин випало 356,8 мм дощу, що вдесятеро перевищує середній показник вересня. На Ібіці за добу зафіксували 254 мм опадів — найвологіший день щонайменше з 1952 року.

Крім того, цього тижня тайфун «Буалой» накрив центральні регіони В’єтнаму. Лише за добу там випало понад 300 мм опадів, що спричинило масштабні повені та зсуви. Було перекрито понад 3 тисячі доріг, десятки рейсів скасували, а залізничне сполучення між Ханоєм і Хошиміном призупинили. За даними влади, загинули щонайменше 36 осіб, ще 147 отримали поранення, 21 людина вважається зниклою безвісти. Пошкоджено понад 210 тисяч будинків і знищено близько 51 тисячі гектарів посівів. Збитки уряд оцінив у понад 350 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, Одесу накрила рекордна злива — за добу випало більше ніж удвічі більше опадів, ніж становить місячна норма. Потужний дощ паралізував міську інфраструктуру: вулиці опинилися під водою, десятки населених пунктів області залишилися без електрики. Внаслідок негоди загинули 10 осіб.