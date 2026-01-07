Європу паралізувала страшна хуртовина: є жертви, скасовано сотні рейсів, на дорогах - хаос (фото)

Зима / © Associated Press

Реклама

Країни Європи накрили сильна хуртовина і ожеледиця. Негода призвела до масштабних збоїв у роботі транспорту. В результаті погіршення погодних умов на континенті загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє «ВВС Україна».

У департаменті Ланд, що на південному заході Франції, через ожеледицю загинули три людини. Крім того, двоє осіб загинули в ДТП у Парижі. Одна аварія сталася в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою на сході французької столиці. В іншій таксі через сніг врізалося в бордюр і впало в річку Марна.

Реклама

Французький міністр транспорту Філіп Табаро заявив, що цими днями в країні очікується ще більше снігу. Національна метеослужба попередила, що 7 січня 38 департаментів будуть переведені на помаранчевий рівень погодної небезпеки через сніг і ожеледицю.

У низці регіонів скасували багато залізничних рейсів. Крім того, в аеропорту Руассі — Шарль-де-Голль сьогодні вранці скасували 40% рейсів, щоб персонал міг очистити злітно-посадкові смуги від снігу. Аеропорт Орлі планував скасувати чверть своїх рейсів в той же період.

Париж. / © Associated Press

Лондон. / © Associated Press

На Балканах також спостерігалися снігопади і сильні дощі. У столиці Боснії Сараєво жінка загинула після того, як на неї впало дерево з мокрим снігом, повідомили в поліції.

В аеропорту Схіпхол, що в Амстердамі (Нідерланди) сьогодні, 7 січня, скасували понад 400 рейсів. Сотні пасажирів опинилися заблокованими, багато хто не зміг потрапити на стикувальні рейси. Біля стійок авіакомпаній утворилися довгі черги, люди чекали інформації про відновлення польотів.

Реклама

Адміністрація летовища заявила, що їхні снігоприбиральні команди працюють цілодобово, щоб підтримувати злітно-посадкові смуги в робочому стані, а літаки проходять ретельну обробку від льоду для забезпечення безпеки пасажирів».

Багато скасованих рейсів виконувала нідерландська авіакомпанія KLM. Перевізник заявив, що у них майже закінчилася протиобморожувальна рідина для літаків. Ситуацію пояснюють «екстремальними» погодними умовами та затримками постачань.

Окрім того, стало відомо, що додатково скасували ще 600 рейсів, запланованих на виліт зі Схіпхола в середу.

Залізничне сполучення у Нідерландах також порушене. Поїзди Eurostar з Амстердама до Парижа або скасовувалися, або йшли із запізненням. Крім того, у країні на короткий час повністю зупинили рух поїздів через збій в IT-системах.

Реклама

Белград. / © Associated Press

Париж. / © Associated Press

Як повідомлялося, Європу скував арктичний холод. Він приніс сильні снігопади та екстремально низькі температури. Зокрема, на на південному сході Англії зафіксували –12,5°C, в східних регіонах Франції та Баварських Альпах морози сягнули –22°C. Це спричинило транспортний колапс, збої в енергосистемі та навіть людські жертви.