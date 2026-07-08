Європу посеред літа накриє сніг: синоптики розповіли, де очікувати аномалію

Сніг / © Unsplash

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У Польщі посеред липня очікують сніг. Через надходження холодного фронту в горах різко знизиться температура, а на найвищих вершинах Татр можливі снігопади та штормовий вітер.

Про це повідомило видання inPoland.

За прогнозом IMGW, найближчими днями погода більше нагадуватиме жовтень, ніж середину літа. Найскладніші погодні умови очікуються в Татрах, де в середу пориви вітру можуть сягати 100 км/год.

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Разом із сильним вітром до Татр прийде й відчутне похолодання. За прогнозами, температура в горах знизиться приблизно на 10 градусів. На вершинах Риси та Герлах стовпчики термометрів можуть показувати близько 0°C, а в середу там прогнозують можливий снігопад.

Водночас фахівці наголошують, що сніг у високогір’ї Татр у липні не є винятковим явищем. Подібні погодні умови спостерігаються майже щороку.

Найбільший липневий сніговий покрив у цьому регіоні зафіксували 1970 року на Каспровому Верху — тоді його висота сягнула 30 сантиметрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після рекордної спеки, яка вже призвела до тисяч додаткових смертей, Європа готується до нового підвищення температури.

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