Європу скував арктичний холод: скасовані авіарейси, блекаути та смертельні ДТП

Снігопади та сильні морози паралізували Європу / © Associated Press

Реклама

Північні вітри з Атлантики та Арктики принесли до центральної та північної Європи справжню зиму, до якої інфраструктура виявилася не готовою.

Про наслідки негоди повідомляє Bloomberg.

Рекордні морози та енергоспоживання

Температури різко впали на початку тижня.

Реклама

Велика Британія: на південному сході Англії зафіксували –12,5°C.

Франція та Німеччина: у східних регіонах Франції та Баварських Альпах морози сягнули –22°C.

Для Франції це найсуворіша хвиля холоду від 2012 року — температура на 10–15 градусів нижча за норму. Це призвело до стрімкого зростання попиту на електроенергію, який у понеділок сягнув п’ятирічного максимуму. Країна змушена запускати газові генератори, щоб покрити дефіцит, адже вітрова та сонячна генерація різко зменшилися через негоду.

Транспортний колапс і жертви

Снігопади паралізували роботу аеропортів від Парижа до Амстердама, призвівши до скасування сотень авіарейсів. Особливо складна ситуація в аеропорту Нанта.

Постраждало й залізничне сполучення: потяги Eurostar, що з’єднують Лондон з Парижем, Брюсселем та Амстердамом, курсують із затримками або скасовуються.

На жаль, негода привела до трагедій. У регіоні Парижа через ожеледицю на дорогах сталося кілька аварій, у яких двоє людей загинуло і ще двоє отримали травми.

Реклама

У північно-західних регіонах Франції влада заборонила рух вантажівок та скасувала шкільні автобуси.

Блекаути: від Франції до Берліна

Сніг і лід пошкодили лінії електропередач у французьких департаментах Луара-Атлантична та Вандея, залишивши без світла близько 7500 домогосподарств.

Тим часом у Берліні ситуація залишається складною після нещодавнього підпалу кабелів. Близько 27 000 домівок залишаються без електрики четвертий день поспіль. Мороз значно ускладнює ремонтні роботи, оскільки ґрунт промерз, і дістатися до пошкоджених мереж стало важче.

Українці в Берліні організували «Пункт незламності» для місцевих жителів, які залишилися без електрики через блекаут. Для німців раптові відключення стали великим стресом, адже про плановий ремонт електромереж зазвичай повідомляють за кілька тижнів.