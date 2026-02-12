- Дата публікації
Європу треба рятувати від самої себе: у Швеції зробили гучну заяву про Трампа і війну
Європейським лідерам час припинити оглядатися на Вашингтон та Брюссель і почати діяти значно жорсткіше, адже звична стабільність перетворюється на небезпечну бюрократію.
Заступниця прем’єр-міністра Швеції Ебба Буш виступила з різкою заявою напередодні Мюнхенської безпекової конференції. Вона наголосила, що Європа перебуває на критичному роздоріжжі і ризикує втратити свій вплив на світовій арені, якщо не змінить підхід до прийняття рішень.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на інтерв’ю шведської урядовиці подкасту EU Confidential.
Політикиня переконана, що настав час для рішучих дій країн-членів ЄС, а не нескінченних узгоджень у високих кабінетах.
Трамп зневажає слабкість
Ебба Буш попередила європейських колег, що адміністрація Дональда Трампа стає дедалі більш непередбачуваною. За її словами, американський президент не вражений повільними європейськими інституціями, і це створює реальні ризики для безпеки континенту, особливо в контексті можливих мирних переговорів.
«Президент не реагує добре на слабкість», — підкреслила шведська політикиня.
Вона пояснила, що саме через відсутність єдності та сили Європу можуть відтіснити на другий план у вирішенні глобальних питань, зокрема коли війна в Україні наближається до своєї четвертої річниці. Щоб бути почутими у Вашингтоні, європейцям треба продемонструвати власну силу.
Європу треба «рятувати від самої себе»
Заступниця шведського прем’єра розкритикувала надмірну зарегульованість ЄС, зазначивши, що Євросоюз будувався для стабільності, а не для швидкості, яка потрібна зараз. На її думку, лідери країн повинні перестати чекати вказівок від Єврокомісії і брати ініціативу у свої руки в питаннях дерегуляції та енергетичної безпеки.
Буш навела приклад із відмовою від російського газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Процес прийняття рішень розтягнувся на роки через бюрократичні перепони. Вона застерігає: якщо ЄС не стане більш гнучким і «м’язистим», це підірве довіру громадян і може призвести до нових криз, подібних до виходу Британії з блоку.
Нагадаємо, нові дані опитування Politico показують, що Європа дедалі менше довіряє США як союзнику. Франція, Німеччина та Велика Британія критикують американську політику Трампа, а роль США у гарантуванні безпеки НАТО ставиться під сумнів.