У Європі прогнозують аномальні морози / © Reuters

Реклама

Наприкінці січня у Європі прогнозують масштабне похолодання через так званий «сибірський вибух» — рідкісну атмосферну конфігурацію, яка змінить напрям вітрів і відкриє шлях холодному повітрю зі сходу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECWF) та прогнози метеорологів.

«У Європі давно не було таких сильних і масштабних холодів», — заявив науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту, кліматолог Джуда Коен.

Реклама

За його словами, в окремих регіонах сибірське повітря може затриматися до початку лютого, хоча наразі незрозуміло, наскільки далеко на захід воно просунеться.

Сибірські морози найбільше вдарять по Східній Європі. Зокрема, прогнозується, що 24 січня середня температура в Естонії та Латвії опуститься до -13°C, що на понад дев’ять градусів нижче за кліматичну норму.

У міру просування холодного повітря на захід температура в Польщі може знизитися до -10°C, а в Німеччині — до -3°C, що також помітно нижче середніх значень у цих країнах.

Сценарій різкого похолодання у Франції та Великій Британії зберігається, проте частина кліматичних моделей вказує на альтернативний варіант.

Реклама

«Поки не можна виключати зворотний результат, коли західні вітри з Атлантики обмежать похолодання Південно-Східною Європою», — зазначив головний метеоролог MetSwift Джеймс Пікок.

За даними синоптиків, від початку 2026 року Європа опинилася під впливом потужного арктичного вторгнення, а температури в низці регіонів опускаються на 12–15 градусів нижче за кліматичну норму.

Нагадаємо, в західних і південних областях України від п’ятниці, 16 січня, очікується потепління, яке може викликати відлигу в денні години.