Європу в жовтні накриють морози до -16 °C: чи зачепить похолодання Україну

У Європі прогнозують морози / © ТСН

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У другій половині жовтня до Європи надійде холодна арктична повітряна маса. Найсильніші морози прогнозують у Скандинавії, однак похолодання може охопити й Центральну Європу, зокрема Польщу. Ключовим періодом для зміни погоди синоптики називають 17–20 жовтня.

Про це йдеться в матеріалі польського погодного ресурсу Twoja Pogoda.

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Коли в Європі очікують похолодання

Протягом найближчого тижня над Європою зміниться атмосферна циркуляція. За словами синоптиків, західні потоки, які приносили циклони та відносно м’яку погоду, поступяться місцем великому антициклону.

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Перед цим циклони затягнуть із півночі холодне арктичне повітря. Саме воно стане основою для подальшого похолодання.

«Перед тим, як це станеться, циклони, що проходитимуть раніше, затягнуть з півночі холодну масу арктичного повітря, яка потім осідатиме під висхідною інверсією та посилить хвилю похолодання», — йдеться в прогнозі.

Синоптики зазначають, що найпомітніше похолодання очікується приблизно з 17 по 20 жовтня. У цей період холодне повітря найактивніше накопичуватиметься вночі та під ранок.

Де в Європі вдарять морози до -16 °C

«Найбільший мороз з температурами, що падатимуть до близько -16/-8 °C, з урахуванням також вимірювань біля ґрунту, охопить особливо територію від південної, південно-західної та північної Норвегії через північну Швецію та Фінляндію до місцями північно-західної Росії», — повідомляють польські синоптики.

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Особливо сильні морози, за оцінками синоптиків, очікують у долинах і улоговинах. Через особливості рельєфу там затримується холодне повітря, тому температура біля поверхні може бути значно нижчою, ніж на відкритій місцевості.

Перші ознаки наступаючого похолодання вже зафіксували в Норвегії. Протягом останньої доби в окремих районах країни температура знизилася нижче -10 °C.

«Прикладом з минулої доби є особливо Норвегія з температурою -11,7 °C, зафіксованою в Карасйок, та -10,6 °C, виміряною в Бардуфосс», — йдеться в матеріалі.

Наразі саме ці регіони є найхолоднішими в Європі. Проте синоптики попереджають: у другій половині жовтня морози можуть ще більше посилитися.

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Якою буде погода в Україні та Польщі

Холодна повітряна маса може поширитися за межі Скандинавії та охопити західні, центральні й північно-східні райони Європи. У Польщі похолодання прогнозують приблизно на 16–19 жовтня.

«Температури в нашій країні впадуть до близько -6/-1 °C, а локально буде ще морозніше біля ґрунту», — зазначають синоптики.

Найнижчі температури очікують на півдні, сході та південному сході країни. Особливо вразливими будуть низини та застійні зони холоду, де вночі може утворюватися мороз.

За оцінками синоптиків, для України безпосереднього різкого похолодання, порівнянного зі Скандинавією, поки не прогнозують. Проте перебудова атмосферної циркуляції над Європою може вплинути на погоду в регіоні: під час нічних прояснень і формування антициклону можливе зниження мінімальних температур.

«Остаточне зниження температури залежатиме від величини хмарності, тому ключовим є не лише рельєф місцевості з адвекцією повітря, а й час появи прояснень і роз’яснень», — пояснюють польські синоптики.

Раніше ми писали, що на Україну насуваються сильні заморозки та негода. Синоптики назвали міста, які першими відчують похолодання, і показали карту поширення холодної повітряної маси.

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