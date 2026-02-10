"Європу зметуть за 5 років": Макрон висунув план, як врятувати ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон виступив із резонансною заявою, попередивши про ризик повного зникнення Європи як геополітичного гравця. Він закликав ЄС припинити бути «глядачем» і взяти на себе ініціативу у діалозі з Москвою.

В інтерв’ю Süddeutsche Zeitung Макрон розповів про свою пропозицію європейським колегам відновити дипломатичні канали з Росією, щоб Європа не опинилася на узбіччі великої політики.

Перемовини без тиску на Україну

Макрон переконаний: Європа має самостійно домовлятися про мир на континенті, оскільки «географія не зміниться», а Росія залишатиметься сусідом. Він запропонував відновити європейські канали зв’язку, підкресливши, що це має відбуватися без тиску на Україну.

Головні тези президента Франції щодо діалогу:

Кінець монополії США: Макрон застеріг, що долю Європи не повинні вирішувати американські посли. «Ви хочете, щоб від імені Європи домовлялися представники США? Це питання нашої самоповаги».

Технічний діалог уже відновлено: За словами Макрона, на технічному рівні контакти з Кремлем уже існують, проте для повноцінної ініціативи потрібен єдиний європейський мандат.

Нова фаза війни: Президент зазначив, що рівень виснаження обох сторін у війні та готовність США до завершення конфлікту роблять питання переговорів актуальним.

Подвійний шок та ризик «зникнення»

Емманюель Макрон висловив серйозне занепокоєння майбутнім Євросоюзу. На його думку, Європа перебуває під ударом через агресивну торгівлю Китаю та непередбачуваність політики Вашингтона.

«Якщо ми нічого не зробимо, через п’ять років Європу просто зметуть», — заявив французький лідер.

План порятунку: інвестиції та оборона

Щоб вийти зі стану «геополітичного дитинства», Макрон пропонує:

Спільні європейські борги: Фінансування критичних галузей — оборони, ШІ та зелених технологій. Захист власного ринку: Відмова від «надмірної відкритості», поки інші країни (США та Китай) субсидують свою промисловість. Спрощення правил: ЄС має стати мобільнішим і менш бюрократичним, щоб витримати глобальну конкуренцію.

Раніше президент Франції заявив про намір запросити Україну та РФ на саміт G7.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Емманюель Макрон заявив про готовність Європи відновити прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо мирні ініціативи США не принесуть результату.