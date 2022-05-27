Єврорада збирається на спеціальне засідання: до розмови приєднається Зеленський

Єврорада збирається на спеціальне засідання: до розмови приєднається Зеленський

Наступного тижня відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради. Серед питань - розширення допомоги Україні, а також енергетична, продовольча та оборона безпека Європи на тлі війни в Україні.

На перше засідання, присвячене питанню допомоги Україні через військові дії Росії, запросили українського президента Володимира Зеленського. Глава держави приєднається через відеозв’язок на початку дискусії.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Євроради Шарля Мішеля до членів Європейської Ради, опублікованому 27 травня.

" Однією з наших найгостріших турбот є допомога українській державі разом з нашими міжнародними партнерами в її потребах у ліквідності. Ми також обговоримо, як найкраще організувати нашу підтримку відбудови України, оскільки для відновлення країни будуть потрібні великі глобальні зусилля", - йдеться у пресрелізі.

Зустріч розпочнеться в понеділок, 30 травня, о 16:00 за європейським часом з традиційної розмови з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Також на засіданні лідери ЄС обговорять і конкретні способи допомоги Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію з використанням інфраструктури ЄС. Мішель додав, що буде вирішено, як краще координувати багатосторонні ініціативи у цьому напрямку.

Нагадаємо, президент України Зеленський у зверненні до політиків і народу Індонезії 27 травня заявив, що світ готується до ймовірного застосування Росією тактичної ядерної зброї.

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