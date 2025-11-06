Євросоюз анонсував новий болючий удар по росіянам: Politico розкрило деталі

ЄС планує суттєво посилити візові правила для громадян Росії

Реклама

Європейський Союз планує ще більше посилити візові обмеження для громадян Росії, фактично припинивши видавання багаторазових шенгенських віз.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

«Відповідні зміни мають на меті ускладнити подорожі росіян до ЄС на тлі війни в Україні. Це означає, що росіяни у більшості випадків будуть отримувати лише одноразові візи, а багаторазові — за винятками з гуманітарних міркувань чи для осіб із подвійним громадянством ЄС», — зазначають журналісти.

Реклама

Нові обмеження можуть ухвалити вже цього тижня. Також у межах 19-го пакета санкцій ЄС хоче обмежити пересування російських дипломатів і вимагати, щоб вони заздалегідь повідомляли про свої поїздки через Шенген.

А наступного місяця Єврокомісія представить нову спільну візову стратегію, яка передбачатиме жорсткіші критерії для громадян Росії та інших «ворожих країн».

Раніше ЄС уже скасував угоду про спрощене оформлення віз і зробив процес дорожчим. Деякі країни, наприклад, Литва, Латвія й Естонія, повністю або частково заборонили в’їзд росіянам.

За даними Єврокомісії, 2024 року росіяни отримали понад 500 тисяч шенгенських віз — це більше, ніж у 2023-му, але значно менше, ніж до війни (понад 4 мільйони 2019 року). Найбільш ліберально візи видають Угорщина, Франція, Іспанія та Італія.

Реклама

Нагадаємо, Латвія зобов’язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня через те, що вони не змогли підтвердити знання латиської мови і пройти обов’язкову перевірку безпеки.