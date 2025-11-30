Євросоюз допоможе Молдові протидіяти російським дронам

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Євросоюз цього року виділить 20 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони Молдови.

Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

«Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух», — заявила Кая Каллас.

Реклама

Вона наголосила, що ЄС інвестує 20 мільйонів євро, аби допомогти країні зміцнити свою безпеку.

«Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії», — підкреслила очільниця дипломатії Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що на тлі комбінованої російської атаки по Україні, у повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотники.

Ми раніше інформували, що 25 листопада в населеному пункті Кухурештій де Жос, район Флорешть, впав безпілотник типу «Гербера». Дрон з рашистським символом «Z» приземлився на дах будинку місцевого охоронця.