- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Євросоюз допоможе Молдові протидіяти російським дронам
У ЄС наголошують, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними.
Євросоюз цього року виділить 20 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони Молдови.
Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
«Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух», — заявила Кая Каллас.
Вона наголосила, що ЄС інвестує 20 мільйонів євро, аби допомогти країні зміцнити свою безпеку.
«Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії», — підкреслила очільниця дипломатії Євросоюзу.
Раніше повідомлялося, що на тлі комбінованої російської атаки по Україні, у повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотники.
Ми раніше інформували, що 25 листопада в населеному пункті Кухурештій де Жос, район Флорешть, впав безпілотник типу «Гербера». Дрон з рашистським символом «Z» приземлився на дах будинку місцевого охоронця.