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Євросоюз формує екстрені запаси на випадок надзвичайних ситуацій: що готує Брюссель
ЄС формує стратегічні резерви для захисту від криз і атак. Брюссель стурбований вразливістю інфраструктури та планує посилити стійкість.
Європейський Союз планує сформувати стратегічні резерви критично важливих ресурсів — від рідкісноземельних металів до комплектів для ремонту кабелів на тлі зростання геополітичної напруги та ризику атак на інфраструктуру.
Про це пише Financial Times, посилаючись на проєкт документа Єврокомісії.
У Брюсселі занепокоєні вразливістю ЄС до кібератак, саботажу підводних кабелів, кліматичних катастроф та можливих військових дій з боку Росії.
У відповідь планується створити нову «мережу запасів», яка включатиме продовольство, медикаменти, ядерне паливо, постійні магніти та інші ключові ресурси.
Кілька інцидентів з підводними кабелями та газопроводами у Європі змусили чиновників переглянути рівень захищеності критичної інфраструктури.
Генерал Бундесверу Карстен Бройєр попередив, що Росія може здійснити напад на країну-члена ЄС уже найближчими роками.
Деталі документа
Запаси формуватимуться з урахуванням типу кризи й географії.
Підприємства можуть отримати податкові стимули за участь у накопиченні.
ЄС планує співпрацю з НАТО щодо подвійного використання інфраструктури.
У березні громадянам порадили мати запас для щонайменше 72 годин виживання в кризу.
Документ планують оприлюднити наступного тижня, він ще може зазнати змін.
Також цього місяця Єврокомісія представить бюджетні пропозиції, які передбачатимуть інвестиції у стратегічні запаси.
Нагадаємо, Єврокомісія попереджала про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації. Згідно з проєктом «Стратегії Союзу готовності» кожен громадянин ЄС має бути самозабезпеченим щонайменше на 72 години у випадку надзвичайних ситуацій: війна, кібератаки, смертельні епідемії, кліматичні катастрофи.