Євросоюз готує повернення українських біженців: що відомо про плани

Українські біженці в ЄС / © ТСН.ua

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Єврокомісія вперше закликає країни-члени ЄС розробити програми добровільного повернення українських біженців додому, одночасно подовжуючи їхній тимчасовий захист до березня 2027 року.

Про це пише El Pais.

ЄС шукає стійкі рішення для українських біженців

Євросоюз активно шукає довгострокові рішення для понад 4 млн українських біженців, що перебувають на території співтовариства. Єврокомісія подовжила термін тимчасового захисту ще на рік, до березня 2027 року. Водночас вона вперше закликає 27 держав-членів ЄС сприяти поступовому поверненню до України тих, хто має намір це зробити, а також врегулювати статус тих, хто вже інтегрувався і планує залишитися у країні перебування.

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На відміну від попередніх подовжень механізму тимчасового захисту, цього разу Комісія вимагає від держав-членів ЄС співпрацювати у поступовому поверненні тих, хто цього бажає.

«Від 2022 року ми надаємо захист тим, хто втік від загарбницької війни Росії, і продовжуємо це робити. Разом з Україною ми готуємо шлях, щоб люди могли повернутися та відбудувати свої домівки, коли це стане безпечно», — заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як наголосив комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, усі, хто повернуться, зроблять це за власним бажанням. За його словами, завершення статусу тимчасового захисту буде спільним рішенням 27 країн-членів ЄС та українського уряду, «коли ситуація стане стабільною». Бруннер уточнив, що «якщо обставини в Україні зміняться» протягом цього або наступного року, Комісія може запропонувати призупинити тимчасовий захист раніше березня 2027 року.

Плани щодо повернення українських біженців

Брюссель звернувся до урядів країн ЄС із проханням спільно з українською владою планувати та запускати програми добровільного повернення біженців. Крім того, рекомендація передбачає створення центрів підтримки, які надаватимуть допомогу як тим, хто вирішить повернутися до України, «коли дозволять умови, зараз і в майбутньому», так і тим, хто вирішить залишитися у країні ЄС та прагне отримати дозвіл на постійне проживання. Перші такі інформаційні пункти, ймовірно, відкриються у Берліні, Празі та Аліканте.

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Єврокомісія також виступає за організацію «ознайомчих поїздок», щоб ті, хто планує повернутися до України в майбутньому, могли до ухвалення остаточного рішення оцінити на місці умови, в яких вони відновлюватимуть своє життя у країні, звідки були змушені тікати. Виконавчий орган фон дер Ляєн призначить «спеціального посланця з питань українських біженців у ЄС», завданням якого буде координація планів повернення з різними урядами.

Зміни у настроях біженців

Приблизно шоста частина з 44 млн населення України, яке було до початку війни, знайшла притулок за кордоном, переважно в ЄС (це 4,3 млн з майже 7 млн загалом). Протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії більшість українців, які оселилися в ЄС, мали намір повернутися додому, щойно це стане безпечно. Але з часом перспективи майбутнього багатьох з них змінилися.

Згідно з опитуваннями від Центру економічної стратегії, Київського аналітичного центру, від грудня 2022 року до кінця 2024 року частка українських біженців, які планують «ймовірно» або «однозначно» повернутися на Батьківщину, впала від 74% до 43%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС почав обговорення сценаріїв завершення тимчасового захисту для українців. Серед варіантів — останнє подовження на рік, новий статус на 10 років або поступовий вихід із програми. Водночас зростає занепокоєння щодо правової невизначеності для біженців. Рішення можуть бути ухвалені вже 12-13 червня.

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