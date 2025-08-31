Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Десять країн Євросоюзу запропонували змінити порядок ухвалення зовнішньополітичних рішень, перейшовши від принципу одностайності до схвалення кваліфікованою більшістю. Це позбавить окремі держави, зокрема Угорщину, можливості блокувати заходи, які підтримали майже всі члени об’єднання.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ.

Видання пише, що роздратування європейських країн позицією Угорщини продовжує зростати.

Ця країна ЄС щоразу виступає проти ініціатив щодо України: не дає виділяти їй кошти та блокує рух до вступу в Євросоюз. Це призводить до напружених дипломатичних суперечок та тривалих переговорів, у тому числі з таких питань, як продовження санкцій проти Росії.

Останньою краплею стало те, що 29 серпня Угорщина відмовилася підписати заяву із засудженням російського удару по Києву, внаслідок якої загинули 25 осіб, включаючи чотирьох дітей, та було пошкоджено представництво ЄС.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Угорщина продовжує блокувати виділення 6,6 млрд євро з Фонду миру. Ці гроші компенсують членам ЄС витрати на передані Україні американські озброєння. Каллас зазначила, що ці кошти могли б використовуватися в рамках ініціативи, узгодженої з НАТО та президентом США Дональдом Трампом.

«Сьогодні всі країни порушували питання про розблокування. Ви не повинні бути частиною цього, але дозвольте іншим зробити це», — сказала Каллас, додавши, що Угорщина відкинула різні «виходи», які пропонував ЄС.

Блокування Угорщиною вступу України в Євросоюз призвело до особистого втручання президента США Дональда Трампа, який провів з цього приводу телефонну розмову з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Угорщина також зберігає залежність від російських вуглеводнів. У липні вона імпортувала трубопроводом «Дружба» нафти на 200 млн євро, підраховували аналітики СREA. Також Угорщина отримує газ від «Газпрому» (на 285 млн євро у липні), що робить її найбільшим покупцем російських вуглеводнів у Європі.

Нагадаємо, після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто заявив, що вступ України в Євросоюз дозволить «українській мафії» потрапити до Угорщини.