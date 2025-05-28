Євросоюз готується до оборони у Чорному морі від російської загрози

Знищення кораблі РФ у Чорному морі / © ТСН.ua

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Євросоюз оголосив про створення центру морської безпеки в Чорному морі, щоб відстежувати потенційні загрози на тлі російської агресії та захищати найважливіші об’єкти інфраструктури.

Про це йдеться у представленій в середу, 28 травня, стратегії для Чорноморського регіону.

«В умовах загарбницької війни Росії проти України стратегія зміцнить геополітичну роль ЄС як надійного гравця у Чорноморському регіоні. ЄС розвиватиме тіснішу співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією, Туреччиною, Вірменією та Азербайджаном, сприятиме зміцненню регіональних зв’язків», — декларують в документі ЄС.

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За словами верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яку цитує Politico, метою центру морської безпеки буде розширення можливостей для спостереження та раннє попередження про загрози.

За її словами, інформація за можливості передаватиметься Україні та іншим країнам чорноморського басейну.

Окрім того, Євросоюз інвестуватиме в модернізацію регіональної інфраструктури, такої як порти, залізниці та аеропорти, для прийому важкої військової техніки, в Румунії та Болгарії — країнах ЄС на узбережжі Чорного моря.

Це дозволить регіону краще транспортувати важке військове спорядження, щоб, за словами Каллас, «війська могли бути там, де вони потрібні, коли вони потрібні».

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Останнім часом Росія продовжує використовувати Чорне море для торгівлі, але флот держави-агресорки, втративши приблизно третину кораблів в результаті застосування українськими військовими ракет і морських безпілотників, виявився ізольованим у східній частині моря.

Нагадаємо, українські військові тепер мають можливість воювати в Чорному морі морськими дронами, які озброєні керованими ракетами.