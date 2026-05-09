Євросоюз хоче максимально пришвидшити вступ Молдови до блоку
Конкретну дату початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до ЄС поки не називають.
Брюссель має намір максимально прискорити процес приєднання Молдови до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Reuters.
Конкретну дату початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до ЄС поки не називають, однак у Євросоюзі заявляють про необхідність діяти швидко.
Під час зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що після політичних змін у низці європейських країн Кишинів опинився у сприятливих умовах для просування до членства в ЄС.
За її словами, Брюссель прагне скористатися цією ситуацією без зволікань.
«Ми ще не встановили цю дату (вступу Молдови до ЄС, — ред.), але очевидно, що нам потрібно діяти швидко», — заявила Каллас.
Вона пояснила, що наразі жодна країна Євросоюзу не виступає проти членства Молдови, однак політична ситуація в Європі може змінитися.
«Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути, знаєте, двостороння проблема», — додала очільниця європейської дипломатії.
Крім того, Каллас позитивно оцінила прогрес Молдови у впровадженні реформ, необхідних для євроінтеграції.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання безпеки.
У Reuters зазначили, що заморожений конфлікт у невизнаному Придністров’ї, за оцінками ЄС, не повинен стати перешкодою для подальшої інтеграції Молдови до Європейського Союзу.
Раніше повідомлялося, що російський посол у Молдові попередив про «негативні наслідки» у разі ескалації напруженості у Придністров’ї.
Ми раніше інформували, що Франція виступає за поетапне зближення України з ЄС, проте виключає прискорену процедуру вступу.