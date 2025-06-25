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Євросоюз пом’якшив правила заповнення газосховищ для захисту від маніпуляцій на ринку
Нові правила спрямовані на захист країн ЄС від використання Росією газу як енергетичної зброї та маніпуляцій на ринку.
Європейський Союз змінює підхід до формування зимових газових запасів. Країни ЄС домовилися з Європейським парламентом про пом’якшення вимог щодо обов’язкового заповнення газосховищ — відповідна угода була досягнута на тлі побоювань щодо різкого зростання цін на паливо.
Про це повідомляє Reuters.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Москва різко скоротила постачання газу до Європи. Це спровокувало стрімке зростання цін та змусило Брюссель запровадити жорсткі норми щодо зберігання газу.
Одна з таких норм вимагала від країн-членів заповнювати свої газові сховища на 90% до 1 листопада кожного року. Проте, за оцінками ЄС, жорсткий дедлайн стимулює закупівлі за завищеними цінами, створює навантаження на ринок і збільшує фінансовий тиск на держави.
Нові домовленості дозволяють країнам ЄС досягати цієї цілі в більш гнучкий період — з 1 жовтня до 1 грудня. Це має знизити ризики спекуляцій і допомогти оптимізувати графік закупівель.
«Європейському Союзу потрібні стабільні постачання енергії за доступними цінами для процвітання. Зберігання газу є ключовим фактором безпеки наших постачань та стабільності ринку. Воно також захищає нас від використання Росії як енергетичної зброї та маніпуляцій на ринку», — заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.
Угода набуде чинності після офіційного затвердження Радою ЄС і Європарламентом.
Раніше повідомлялося, що Сербія нахабно ігнорує рекомендації ЄС щодо російського газу.
Ми раніше інформували, що Єврокомісія зробила офіційну пропозицію про повне зупинення імпорту газу та нафти з Росії до кінця 2027 року.