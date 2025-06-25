Євросоюз пом’якшив правила заповнення газосховищ для захисту від маніпуляцій на ринку

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

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Європейський Союз змінює підхід до формування зимових газових запасів. Країни ЄС домовилися з Європейським парламентом про пом’якшення вимог щодо обов’язкового заповнення газосховищ — відповідна угода була досягнута на тлі побоювань щодо різкого зростання цін на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Москва різко скоротила постачання газу до Європи. Це спровокувало стрімке зростання цін та змусило Брюссель запровадити жорсткі норми щодо зберігання газу.

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Одна з таких норм вимагала від країн-членів заповнювати свої газові сховища на 90% до 1 листопада кожного року. Проте, за оцінками ЄС, жорсткий дедлайн стимулює закупівлі за завищеними цінами, створює навантаження на ринок і збільшує фінансовий тиск на держави.

Нові домовленості дозволяють країнам ЄС досягати цієї цілі в більш гнучкий період — з 1 жовтня до 1 грудня. Це має знизити ризики спекуляцій і допомогти оптимізувати графік закупівель.

«Європейському Союзу потрібні стабільні постачання енергії за доступними цінами для процвітання. Зберігання газу є ключовим фактором безпеки наших постачань та стабільності ринку. Воно також захищає нас від використання Росії як енергетичної зброї та маніпуляцій на ринку», — заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.

Угода набуде чинності після офіційного затвердження Радою ЄС і Європарламентом.

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Раніше повідомлялося, що Сербія нахабно ігнорує рекомендації ЄС щодо російського газу.

Ми раніше інформували, що Єврокомісія зробила офіційну пропозицію про повне зупинення імпорту газу та нафти з Росії до кінця 2027 року.