Євросоюз протестує можливість захисту країн-членів у разі нападу

Євросоюз протестує механізми захисту / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз проведе практичні симуляції дії положення про взаємну допомогу, закріпленого в установчих договорах ЄС, яке може бути задіяне у випадку нападу на одну з держав-членів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовника агентства, у межах навчань буде відтворено весь ланцюг ухвалення рішень — від звернення держави, яка зазнала нападу, до координації відповіді з боку інших країн ЄС у сфері безпеки та оборони.

Реклама

Передбачається, що у тренувальному процесі братимуть участь постійні представники країн-членів у Брюсселі, а наступний етап відпрацювання відбудеться на рівні міністрів оборони під час зустрічі в травні на Кіпрі.

Окремо це питання винесуть на обговорення неформального саміту лідерів ЄС, який також заплановано провести на Кіпрі наступного тижня.

Як зазначає Bloomberg, активізація таких ініціатив відображає прагнення ЄС посилити власні оборонні механізми на тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США в НАТО та заяв Дональда Трампа про можливий перегляд участі Вашингтона в Альянсі.

Йдеться про статтю 42.7 Договору про Європейський Союз, яка зобов’язує держави-члени надавати «допомогу і сприяння всіма доступними засобами» у разі збройної агресії проти однієї з країн блоку.

Реклама

У публікації підкреслюється, що це положення є більш категоричним за формулювання статті 5 НАТО, яка залишає державам-членам Альянсу ширший простір для визначення форми відповіді на напад.

Водночас у ЄС відсутня повноцінна інтегрована військова структура, подібна до командної системи НАТО, що ускладнює практичну реалізацію цього механізму. До цього часу положення про взаємодопомогу було активовано лише одного разу — Францією після терактів у Парижі 2015 року.

На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени посилити практичне наповнення цього механізму та зробити його дієвим інструментом колективної безпеки.

Окрему зацікавленість у посиленні оборонного виміру ЄС демонструє Кіпр, який не входить до НАТО через тривалий конфлікт із Туреччиною. Після інцидентів із безпекою в регіоні, зокрема удару дрона по британській військовій базі, країна наполягає на зміцненні європейських гарантій взаємної допомоги.

Реклама

