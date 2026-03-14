ЄС прийняв нове рішення щодо санкцій проти Росії: скільки ще діятимуть

Реклама

Рада Євросоюзу ще на пів року продовжила санкції, пов’язані з агресією Росії проти України. Обмежувальні заходи проти майже 2600 фізичних та юридичних осіб діятимуть до 15 вересня 2026 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, опублікованому в суботу, 14 березня.

Санкції ЄС включають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до переліку.

Реклама

Серед них — численні російські політики та високопосадовці, а також низка бізнесменів, які здійснюють комерційну діяльність в ЄС.

«У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати включення до переліку двох осіб та виключити зі списку п’ятьох померлих осіб», — йдеться у повідомленні без уточнення імен.

Виключення із санкційного списку двох осіб у ЄС пояснили тим, що існують лише дуже слабкі докази підтримки ними війни Росії проти України.

За інформацією «Радіо Свобода», ймовірно, санкції не будуть застосовані до нідерландського нафтотрейдера Нільса Трооста і доньки керівника «Транснефти» Маї Болотової.

Реклама

«ЄС залишається рішуче налаштованим зберігати та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала змістовні переговори щодо досягнення миру», — наголосили в Раді ЄС.

Нагадаємо, що поки ЄС продовжують санкції проти держави-агресорки, США їх частково знімають. Зокрема, Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

Через таке рішення президент США Дональд Трамп вже наштовхнувся на критику. Зокрема губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав американського президента «цуценям» Володимира Путіна.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав такий крок США «помилковим». Він зауважив, що світ має справу з високою ціною на пальне, а не з дефіцитом сировини, тому мотиви Вашингтона викликають запитання.