Євросоюз визначився із відмовою від нафти і газу з Росії

Російська нафта / © ТСН.ua

Посли країн Європейського союзу погодили план поетапної відмови від імпорту нафти та газу з Росії до 2028 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Згідно з планом, поступове припинення постачання розпочнеться від січня 2026 року — тоді буде заборонено імпорт російського газу за новими контрактами.

Від червня 2026 року обмеження пошириться також на короткострокові угоди, а від січня 2028 року набуде чинності повна заборона на постачання за довгостроковими контрактами.

Документ спрямований на те, щоб позбавити Кремль енергетичних прибутків, які використовуються для фінансування війни в Україні.

Як зазначили джерела агентства, майже всі держави ЄС підтримали ініціативу, що підвищує шанси на її швидке затвердження.

Лише Угорщина та Словаччина розкритикував документ, оскільки їхні економіки, як і раніше, залежать від російських енергоносіїв. Проте проєкт закону зобов’яже ці країни підготувати національні плани щодо припинення імпорту нафти і газу з Росії до 2028 року.

Питання походження зрідженого природного газу (ЗПГ), що надходить до Європи, поки залишається відкритим.

Євросоюз обговорює, чи мають постачання ЗПГ проходити попереднє схвалення до відправки, а також перевірку митними службами після прибуття в порти ЄС, щоб гарантувати, що газ не є російським.

Франція та Італія підтримали спільний план, але запропонували уточнити механізм контролю походження постачання.

Після погодження послів документ буде направлено міністрам країн Євросоюзу для схвалення на засіданні 20 жовтня. Для затвердження плану буде потрібна «кваліфікована більшість» — не менше 55% держав-членів. Після цього країни ЄС та Європарламент розпочнуть переговори щодо остаточного тексту закону.

Нині залежність ЄС від російського газу знизилася з 45% у 2021 році до приблизно 12%. Проте низка країн, включаючи Угорщину, Францію та Бельгію, все ще продовжують закупівлі.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не має наміру відмовлятися від російських нафти й газу.