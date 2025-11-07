Євросоюз запровадив суворі візові правила для росіян: що відомо

Паспорт Росії.

Реклама

Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видавання віз громадянам Росії. Рішення ухвалили з огляду на підвищені ризики для безпеки, пов'язані з війною РФ в Україні, використанням міграції як зброї, актами саботажу та потенційним зловживанням візовим режимом.

Про це повідомили у Єврокомісії, пише Sky News.

Зазначається, що громадяни Росії більше не матимуть права на багаторазові візи. Їм слід подавати заявку на нову візу щоразу, коли подорожують до Євросоюзу. Однак, для незалежних журналістів та правозахисників будуть обмежені винятки.

Реклама

Метою цього, наголошують євродипломати, є захист державної політики та безпеки. Такі посилені заходи дозволять ретельніше і частіше перевіряти заявників, щоб зменшити будь-які потенційні ризики для безпеки.

В Єврокомісії заявили, що подальшим обмеженням візових правил вони роблять додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян.

“Розпочинати війну та очікувати вільного пересування Європою важко виправдати. Наш обов'язок – захистити наших громадян. ЄС посилює візові правила для громадян Росії на тлі постійних збоїв у роботі дронів та саботажу на європейській землі. Подорожі до ЄС – це привілей, а не даність”, - заявила керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Ухвалене рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у межах місцевого шенгенського співробітництва в Росії і має бути схвалене всіма державами-членами у Візовому комітеті.

Реклама

Нагадаємо, днями Politico з посиланням на джерела повідомило про те, що Євросоюз анонсував новий болісний удар по росіянах. Європейський Союз хоче ще більше посилити візові обмеження для громадян РФ, фактично припинивши видавання багаторазових шенгенських віз. За даними Єврокомісії, торік росіяни отримали понад 500 тисяч шенгенських віз — це більше, ніж 2023-го.

23 жовтня ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ. Він націлений на російські банки, криптобіржі, а також суб'єктів в Індії та Китаї, зокрема. ЄС також обмежив пересування дипломатів РФ, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Від 6 листопада в Україні набув чинності цей пакет обмежень.