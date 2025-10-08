Євросоюз змінює правила перетину кордону: що варто знати українцям

ЄС запроваджує нові правила перетину кордону / © ТСН

Європейський Союз впроваджує нову систему контролю, яка змінює правила перетину кордону для українців та інших громадян третіх країн, що подорожують без віз

Ця система замінить традиційні штампи у паспортах на цифровий облік в’їздів та виїздів, а також фіксуватиме біометричні дані мандрівників.

ТСН.ua нагадує, що зміниться від 12 жовтня у правилах перетину кордону із країнами ЄС та що варто знати українцям.

Зміни у правилах перетину кордону з Євросоюзом від 12 жовтня

Від 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі змінюються правила перетину кордону для громадян третіх країн, включно з українцями.

Основні зміни полягають у впровадженні системи Entry/Exit System (EES).

EES — це єдина європейська система для автоматичного реєстрування в’їзду та виїзду громадян країн, які не входять до ЄС або Шенгенської зони.

Варто зауважити, що нові правила не стосуватимуться громадян ЄС, резидентів країн Союзу або осіб з довгостроковими візами. Вони цілеспрямовано розроблені для тих, хто здійснює короткострокові поїздки.

Зміни стосуються й українців, які подорожують в ЄС в безвізовому режимі (до 90 днів за пів року).

Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону наголосив, що впровадження нової системи відбувається задля посилення безпеки на кордоні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

«Європейський союз хоче модернізувати фактично свою таку базу даних для того, щоб поєднати різні країни, посилити безпеку і щоб була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішнім кордонам Шенгенської зони, контролювати в’їзд-виїзд громадян третіх країн, до яких відносяться й українці, що в’їжджають чи виїжджають, чи перебувають на території країн Європи», — зауважив Демченко.

Система EES поступово запрацює на всіх кордонах країн Євросоюзу до 2026 року.

Як відбуватиметься перетин кордону

Система EES замінить звичні штампи у паспортах мандрівників на цифрові записи та фіксацію біометричних даних на в’їзді та виїзді з країн Шенгенської зони.

Як зазначили на офіційному сайті EES, нова система збиратиме та зберігатиме:

дані, зазначені у біометричному документі, такому як закордонний паспорт (йдеться про повне ім’я, дату народження тощо);

дату та місце кожного в’їзду та виїзду;

зображення обличчя (фото) та відбитки пальців (йдеться про біометричні дані, які збиратиме система);

попередні випадки відмов у в’їзді.

Якщо мандрівник вперше перетинатиме кордон однієї із країн Шенгенської зони після впровадження нової системи, то йому потрібно буде пройти повну процедуру реєстрації:

співробітникам паспортного контролю потрібно буде сфотографують ваше обличчя

відсканувати ваші відбитки пальців, відтак ця інформація буде записана в «цифровий файл».

Згодом, при кожному перетині кордону подорожуючим не доведеться щоразу проходити повну процедуру реєстрації — її потрібно буде оновити лише через три роки або при заміні паспорта, зазначили на сайті EES.

Варто враховувати, що відмова від надання біометрії може призвести до відмови у в’їзді. На перший час після запровадження системи фахівці радять закладати більше часу на прикордонний контроль.

Під час запровадження системи EES на пунктах пропуску через кордон планується встановлення спеціальних автоматів для самостійного проходження контролю. Ці термінали, зокрема, дозволятимуть відсканувати відбитки пальців, що дозволить скоротити час перетину кордону.

Що варто знати про нововведення українським біженцям

Українцям зі статусом тимчасового захисту у ЄС, не будуть включені до нової системи перевірок на кордоні, повідомляє «Європейська правда».

Як роз’яснило видання, поки діє Директива про тимчасовий захист, ці особи не підпадають під 90-денне обмеження перебування у країнах ЄС, тому їхні поїздки не відстежуватимуться системою EES.

Біженці / фото ілюстративне / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Водночас у багатьох країнах, таких як Польща та Німеччина, заохочують українців переходити від тимчасового захисту до тривалої посвідки на проживання. На власників таких документів нові вимоги ETIAS та EES також не поширюються.

У яких країнах запровадять нововведення

Як повідомили на офіційному сайті EES, від 12 жовтня оновлені норми почнуть діяти в аеропортах і на кордонах таких країн ЄС:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Хорватія;

Чехія;

Данія;

Естонія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Греція;

Угорщина;

Італія;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Іспанія;

Швеція;

а також низки інших держав, які належать до Шенгенської зони, хоч і не є членами Євросоюзу:

Ісландія;

Ліхтенштейн;

Норвегія;

Швейцарія.

Водночас нова система не працюватиме в Ірландії та на Кіпрі, хоча вони і входять до ЄС. На їхніх кордонах пасажири, що в’їжджають, як і раніше, отримуватимуть паспортні штампи.

Окрім того, оскільки Британія не входить ні до ЄС, ні до Шенгену, вона має свою власну візову політику. Однак її громадяни, які подорожують до Європи з 12 жовтня, також матимуть справу з вимогами EES.

Варто зауважити, що впровадження нової системи перетину кордону залежить від технічних можливостей країн. Це означає що від 12 жовтня автоматично усі країни ЄС перейдуть на EES.

Чи потрібно дотримуватися старих правил безвізового в’їзду

Як зазначають фахівці, усі попередні вимоги залишаються чинними. Перетинаючи кордон Шенгенської зони після 12 жовтня, мандрівників можуть попросити показати туристичну страховку, достатню суму коштів, підтвердження бронювання та обґрунтувати мету візиту.

Ліміт перебування в країнах Шенгенської зони для українців залишається 90 днів на 180-денний період, окрім випадків коли мова йде про навчання, постійну роботу чи вид на проживання.

Яких нововведень слід очікувати мандрівникам у майбутньому

Водночас із впровадженням системи EES Європейський Союз планує запуск European Travel Information and Authorization System ETIAS, пише портал Visit Ukraine.

ETIAS — це система електронного дозволу на в’їзд, запроваджена Європейським Союзом для громадян безвізових країн, які планують короткострокові поїздки до країн Шенгенської зони.

Нововведення має запрацювати приблизно наприкінці 2026 року.

Отримання дозволу буде обов’язковою вимогою для всіх громадян країн, які мають право на в’їзд до країн Шенгенської зони без візи, на термін до 90 днів. До цього списку входять близько 60 країн світу, включаючи Україну.

Спеціальний дозвіл ETIAS для коротких поїздок потрібно буде отримувати раз на три роки, і коштуватиме він 20 євро. Однак, діти до 18 років та особи старше 70 років зможуть оформити цей дозвіл безоплатно.

Принцип роботи ETIAS:

перед початком подорожі, мандрівникам необхідно подати заявку на отримання дозволу через інтернет;

у заяві потрібно вказати ваші персональні дані, паспортні відомості, а також інформацію про попередні поїздки.

Після подачі вашої заявки, система автоматично перевіряє ваші дані за базами безпеки (такими як Інтерпол та Європол).

Якщо вашу заявку буде схвалено, ви отримаєте дозвіл на в’їзд, який діятиме до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта. Зазвичай відповідь приходить за кілька хвилин, але інколи перевірка може тривати до 30 днів.

Водночас фахівці наголосили, що реєстрація в системі ETIAS не може гарантувати в’їзд до Європи. Навіть після отримання дозволу, остаточне право пропустити вас через кордон належить прикордонній службі тієї країни, куди ви прямуєте.

У Представництві ЄС в України зазначили, що люди, які мають тимчасовий притулок або статус біженця, не мусять реєструватися в системі ETIAS.

Що буде із чергами на кордоні

Директора Департаменту консульської служби МЗС Світлана Криса розповіла, що на старті запровадження системи EES варто очікувати, що прикордонний контроль буде тривалішим, пише Укрінформ.

«Я б хотіла дати практичну пораду нашим громадянам: якщо вони їхатимуть до країни ЄС і надалі, наприклад, плануватимуть переліт літаком до інших країн, то потрібно брати до уваги, що на перших порах перевірка на кордоні займатиме більше часу. Тобто наші громадяни мають дораховувати одну-дві години до свого часу подорожі», — зазначила представниця МЗС України.

За її словами, практична процедура перевірки складатиметься з трьох етапів: спочатку подорожуючі повинні покинути транспортний засіб, після чого у них буде зібрана біометрична інформація, і на завершення дані будуть внесені до автоматизованої системи обліку.

Директора Департаменту консульської служби МЗС наголосила, що надання біометричних даних є обов’язковою вимогою для перетину кордону.

«Якщо люди думають, що вони зможуть відмовитися від відтисків чи здачі біометрики, то цього робити не можна, адже це дорівнюватиме відмові у в’їзді в ЄС», — зазначила Криса.

Раніше ТСН.ua писав про оновлені правила для українців за кордоном, що діють від 1 вересня. Більшість нововведень стосувалися соціальної допомоги та статусу біженців.

Водночас Євросоюз уже почав готувати план майбутнього повернення українських біженців, який запрацює лише після стабілізації ситуації в Україні. Яким чином Європа планує повертати біженців з України додому — читайте у матеріалі.

