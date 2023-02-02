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Євросоюз додатково навчатиме 15 тисяч українських військових: зокрема, вишкіл пройдуть танкісти

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Євросоюз додатково навчатиме 15 тисяч українських військових: зокрема, вишкіл пройдуть танкісти

Фото: Associated Press

Загальна кількість підготовлених у Європі українських солдатів складатиме 30 тисяч осіб.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що 15 тисяч українських військових додатково пройдуть вишкіл в країнах ЄС.

Про це він написав у Twitter. 

"Радий повідомити прем’єр-міністру Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС EUMAM навчить додатково 15 000 українських солдатів, довівши загальну кількість навченого персоналу до 30 000”, - йдеться у дописі. 

Жозеп Боррель додав, що "Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує відбиватися". 

Як повідомляє Sky News, українські військові пройдуть спеціальну підготовку, а також "технічний інструктаж" для нової техніки, зокрема для танків «Леопард-2» — машин німецького виробництва, які нещодавно схвалив Берлін для відправлення в Україну. 

Програма, яка офіційно стартувала в листопаді, спрямована на підвищення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати свою країну від російської агресії. 

Нагадаємо, раніше державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території. Він сказав, що Угорщина "хоче рухатися не до війни, а до миру". 

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Дата публікації
Перегляди
154
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