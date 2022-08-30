Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Євросоюз достроково заповнив свої газові сховища, обігравши Росію

Дата публікації
Перегляди
992
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Євросоюз достроково заповнив свої газові сховища, обігравши Росію

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що рівень запасів у підземних сховищах газу країн-членів ЄС доведено до 80%, і такої мети було досягнуто достроково.

Фон дер Ляєн наголосила, що країни ЄС продовжать збільшувати обсяги газу у сховищах.

Про це вона сказала у Копенгагені на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Отже, ми по суті вже досягли обсягу, про який домовилися на поточний рік", – заявила очільниця Єврокомісії.

Зауважимо, що у червні 2022 року Європарламент ухвалив плани наповнення до зими газосховищ ЄС, які передбачали не менше 80% рівня зберігання до 1 листопада. Тож заповнити газосховища до потрібних обсягів вдалося на два місяці раніше від плану.

Нагадаємо, як повідомили в Міненерго України, споживання газу взимку буде меншим на 40%.

Німеччина і Данія об’єднались задля незалежності від російського газу

Німеччина і Данія об’єднались задля незалежності від російського газу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
992
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація