Євросоюз достроково заповнив свої газові сховища, обігравши Росію

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що рівень запасів у підземних сховищах газу країн-членів ЄС доведено до 80%, і такої мети було досягнуто достроково.

Фон дер Ляєн наголосила, що країни ЄС продовжать збільшувати обсяги газу у сховищах.

Про це вона сказала у Копенгагені на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Отже, ми по суті вже досягли обсягу, про який домовилися на поточний рік", – заявила очільниця Єврокомісії.

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Зауважимо, що у червні 2022 року Європарламент ухвалив плани наповнення до зими газосховищ ЄС, які передбачали не менше 80% рівня зберігання до 1 листопада. Тож заповнити газосховища до потрібних обсягів вдалося на два місяці раніше від плану.

Нагадаємо, як повідомили в Міненерго України, споживання газу взимку буде меншим на 40%.

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