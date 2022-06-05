Євросоюз готовий до відмови від російського газу: де купуватимуть

У Європейському Союзі пояснили, чим замінять газ з Росії.
В рамках відмови від російського газу ЄС збільшить закупівлі скрапленого газу в США та Катарі. Там також планують наростити потужності "зеленої" енергетики.
Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.
"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект. Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини "Супутник", яка не спрацювала, він робив все, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас", - заявив він.
Євросоюз також збільшить проекти морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей. Бретон не виключає перезапуск вугільних електростанцій.
За його словами, в Євросоюзі вже розробили план з відмови від російського газу, адже з РФ імпортують 155 мільярдів кубометрів на рік.
Нагадаємо, Путін пригрозив ударами по нових об’єктах, якшо США нададуть Україні ракетні комплекси.
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