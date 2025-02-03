Євросоюз готовий відповісти США на введення мит на свої товари — речник Єврокомісії

ЄС рішуче реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо або свавільно запроваджує тарифи на товари ЄС.

У Євросоюзу заявили, що готові дати рішучу відповідь, якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вдається до введення мит на європейські товари. Крім того, у Євросоюзу засуджують дії Трампа, який ввів мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на неназваного речника Європейської комісії.

"Європейський Союз шкодує про рішення США запровадити тарифи проти Канади, Мексики та Китаю. Тарифи створюють непотрібні економічні перешкоди та стимулюють інфляцію. Вони завдають шкоди всім сторонам", — заявив він.

Крім того, речник Єврокомісії заявив, що "ЄС рішуче реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо або свавільно запроваджує тарифи на товари ЄС".

"Наразі ми не знаємо про будь-які додаткові тарифи на товари з ЄС", — додав він.

Також речник Єврокомісії заявив, що у Євросоюзі залишатиметься відданим низьким тарифам, щоб "сприяти зростанню та економічній стабільності в межах сильної, заснованої на правилах торгової системи". Він також підтвердив відданість ЄС торговельним і інвестиційним відносинам зі Сполученими Штатами — "найбільшими у світі".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він має намір ввести мита на товари з Євросоюзу.

"Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився. Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони, по суті, майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС", — заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю стало першим кроком у торгівельній війні, яку ініціював президент США Дональд Трамп.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп ймовірно планує накласти мито на Європейський Союз.

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