Євросоюз готує новий план для збільшення військової допомоги Україні – WSJ: яка сума і суть ідеї

План передбачає повернення країнам-членам ЄС понад 20 млрд дол. за десятки мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років.

У Європейському Союзі чиновники цього тижня почнуть працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні, намагаючись оновити критично важливу програму підтримки, яка загрузла через внутрішні розбіжності.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У пропозиції, яку обговорять у Євросоюзі, йдеться, що "з огляду на залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, який зроблять країни ЄС і його партнери в найближчий період, або дасть змогу Україні домогтися вирішального прогресу, або серйозно підірве її здатність до спротиву".

План ЄС для збільшення військової допомоги Україні

План передбачає повернення країнам-членам ЄС понад 20 млрд дол. за десятки мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років.

На початку повномасштабної війни в Україні ЄС через Європейський фонд миру (EPF) виплатив 5,5 млрд євро країнам-членам, які передавали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети для протиповітряної оборони здебільшого з наявних у них запасів. Однак від початку 2023 року Угорщина понад шість місяців блокувала будь-які виплати з фонду для країн-членів ЄС, вимагаючи від України поступок, не пов'язаних з цим.

Окрім того, деякі держави-члени Євросоюзу вичерпали свої запаси озброєння до такого рівня, що не можуть надавати нові великі обсяги допомоги. Водночас Німеччина, яка збільшує допомогу Україні на двосторонній основі, виступає проти того, аби ще й сплачувати майже чверть рахунку до EPF.

Спеціальний військовий фонд ЄС для України

Тож на тлі цих труднощів зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України. Цей фонд поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 млрд євро щорічно від 2024 до 2027 року. Ідея полягає в тому, щоб виплатити ці гроші як компенсацію країнам ЄС за спільну закупівлю військової допомоги для України.

Решту грошей пропонується скерувати на оплату витрат на програму військової підготовки ЄС для України.

У документі Євросоюзу наводяться приблизні підрахунки, відповідно до яких ЄС 2024 року може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу на суму 7,5 млрд євро.

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Пропонований план дозволить меншим державам-членам ЄС із невеликими запасами боєприпасів об'єднати ресурси для спільних закупівель, аби зробити більший внесок у допомогу Україні. Пропозиція також має полегшити спільну роботу європейських урядів з Києвом щодо того, яких матеріалів там найбільше потребують.

Очікується, що структура військового фонду дозволить уникнути регулярних виплат, які Угорщина часто блокувала або використовувала як важіль впливу.

Пропозиція також могла б забезпечити стабільний попит на військову техніку протягом наступних кількох років. Цей факт міг би мотивувати оборонні компанії Європи збільшити виробництво критично важливих видів озброєння.

Видання з посиланням на представників ЄС повідомило, що держави-члени почнуть офіційне обговорення плану найближчими днями. Пропозиція, ймовірно, буде розглянута лідерами ЄС на саміті 1 лютого. Проте будь-яке остаточне рішення може зайняти кілька тижнів. Для його ухвалення потрібна одностайна згода всіх членів Євросоюзу, що може стати ще однією перешкодою.

Нагадаємо, 17 січня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Україна може отримати 50 млрд євро від ЄС вже протягом кількох тижнів. Однак у блоці досі немає згоди, які поступки запропонувати Угорщині в обмін на схвалення допомоги, і які з них Будапешт прийме.

А 19 січня президент США Джо Байден заявив, що сподівається на укладення вже наступного тижня угоди в Сенаті, яка є одним з ключових питань на шляху до ухвалення допомоги для України.

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