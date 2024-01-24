Євросоюз готує потужну підтримку України до річниці повномасштабної війни — Financial Times

Європейська допомога включатиме нові санкції проти Росії та розблоковані 50 млрд євро для України.

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європейський союз запровадить нові антиросійські санкції та розблокує виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, європейські санкції включатимуть нові обмеження проти юридичних й фізичних осіб, які пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році.

Окрім того, європейська допомога включатиме виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги одразу, втім, точна сума ще обговорюється.

Також частиною загального набору підтримки буде виділення 5 млрд євро військової допомоги щороку й передання Україні прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Щоправда, за словами високопоставленого дипломата ЄС, який брав участь у переговорах, пропозиція щодо заморожених активів "продемонструє прогрес, але не наблизить гроші до Києва".

На думку представників ЄС, конфіскація активів Росії, більшість з яких знаходиться в Європі, навряд чи отримає підтримку з боку Італії, Франції й Німеччини.

Нагадаємо, у Європейському Союзі чиновники цього тижня почнуть працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні, намагаючись оновити критично важливу програму підтримки, яка загрузла через внутрішні розбіжності.

Читайте також: