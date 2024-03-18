Євросоюз готується посилити оборону: 14 країн звернулися до Європейського інвестбанку

Кредитний підрозділ ЄС веде переговори щодо початку інвестування у військові компанії, які виробляють оборонну продукцію.
Німеччина та Франція приєдналися до 12 інших країн Європейського Союзу у заклику до Європейського інвестиційного банку збільшити фінансування оборони, щоб посилити безпеку блоку на тлі російської агресії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на листа від 17 березня, який було надіслано президенту ЄІБ Наді Кальвіно, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Бельгії Александру де Кроо.
“Нам потрібно вивчити різні можливості, які дозволять ЄІБ інвестувати в діяльність, пов’язану з обороною, окрім існуючих проєктів подвійного призначення», – йдеться в листі.
Лист до ЄІБ підписали лідери Фінляндії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії та Швеції.
Кредитний підрозділ ЄС веде переговори з виконавчою владою блоку та іншими зацікавленими сторонами щодо початку інвестування у військові компанії, які виробляють оборонну продукцію.
Лідери ЄС зустрінуться 21-22 березня, щоб обговорити безпеку, включаючи роль ЄІБ у забезпеченні оборонної готовності.
Лист надійшов у той момент, коли Україна у протистоянні російській агресії намагається придбати більше боєприпасів і переконати союзників надати більше допомоги.
Нагадаємо, після двох років війни високої інтенсивності в Україні наявні європейські збройні запаси вичерпано. Тож тепер необхідно розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати військову допомогу Україні.
Читайте також:
- "Настав час збентежити впевненість РФ": західні високопосадовці та експерти оцінили можливість відрядження військ до України
- Фіндопомога для України від ЄС: чи можна витратити ці гроші на оборону та чи вимагатиме ЄК звітність
- Українських військових навчатимуть в ЄС: стало відомо, скільки бійців пройдуть підготовку і коли повернуться