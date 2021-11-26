Євросоюз може заборонити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

Євросоюз може заборонити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

Штам має понад 30 мутацій.

Європейський Союз запропонує заборонити польоти з Південної Африки через новий штам коронавірусу.

Про це з посиланням на очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн повідомляє AFP News Agency.

Зазначається, що нову мутацію COVID-19 виявили в ПАР. Відомо, що новий штам COVID-19 "B.1.1.529" містить 32 мутації у спайковому білку. Вчені висловили ймовірність, що він може бути більщ заразним, а також більш стійким до вакцини.

До слова, про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією та Есватіні заявили в Ізраїлі. Також заборонила авіарейси з низки африканських країн і Велика Британія.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрему і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

Новини світу: через новий штам коронавірусу ВООЗ збереться на екстрене засідання

Читайте також: