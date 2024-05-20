Євросоюз на прохання Ірану активує свої супутники для пошуку гелікоптера з президентом

Європейська комісія вирішила активувати супутникову систему картографування для допомоги в пошуках гелікоптера, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Також читайте Президент Ірану загинув у авіакатастрофі - ЗМІ

Про це повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич

Він заявив що Служба Європейської комісії з управління надзвичайними ситуаціями Copernicus на прохання Ірану активує свою "картографічну службу швидкого реагування у зв'язку з аварією гелікоптера".

Зазначається, що ця служба надає картографічні продукти на основі супутникових знімків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після катастрофи гелікоптера, в якому перебував президент Ірану Ібрагіма Раїсі, верховний лідер Ісламської республіки аятола Алі Хаменеї спробував заспокоїти громадськість.

Крім того, ми раніше інформували, що 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості біля кордону з Азербайджаном.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.