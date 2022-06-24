Євросоюз офіційно вказав на винуватця глобальної продовольчої кризи

Лідери Європейського Союзу вважають, що Росія використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України

У четвер, 23 червня, на саміті лідерів країн Євросоюзу у Брюсселі було ухвалено висновки про те, що Російська Федерація несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала.

Про це йдеться в опублікованому документі Європейської ради.

В оприлюднених висновках йдеться про те, що Росія використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України.

“Європейська рада закликає Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об'єкти та зернові термінали, а також розблокувати Чорне море, зокрема порт Одеси, щоб забезпечити експорт зерна та комерційні перевезення", – сказано в документі.

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Європейська рада заявляє також про підтримку зусиль генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй у цьому напрямку.

У заяві лідерів ЄС сказано, що європейські санкції проти Росії не перешкоджають вільному перевезенню сільськогосподарської та харчової продукції, а також доставлення гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні наголосили, що Росія повинна припинити використовувати їжу як зброю.

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