Євросоюз оновив перелік країн "зеленої" зони: чи залишилася в ньому Україна

Євросоюз оновив перелік країн "зеленої" зони: чи залишилася в ньому Україна

Черговий перегляд "зеленого" списку відбудеться за два тижні.

Європейський Союз оновив перелік країн "зеленої" зони. Україна залишається в списку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Наразі несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу тимчасово рекомендується обмежити.

Водночас до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду.

Таким чином, у переліку наразі знаходиться 14 країн:

Австралія

Канада

Чилі

Йорданія

Кувейт

Нова Зеландія

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Зазначимо, що список почав діяти від 23 вересня. Від цього дня державам ЄС і Шенгенської зони рекомендовано поступово скасувати обмеження на поїздки усіх жителів країн із списку.

Включення до "зеленого переліку" не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення в національні "зелені переліки" держави-члени ЄС ухвалюють самостійно.

Черговий перегляд "зеленого" списку відбудеться за два тижні.

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