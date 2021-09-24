Євросоюз оновив перелік країн "зеленої" зони: чи залишилася в ньому Україна

Черговий перегляд "зеленого" списку відбудеться за два тижні.
Європейський Союз оновив перелік країн "зеленої" зони. Україна залишається в списку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Зазначається, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Наразі несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу тимчасово рекомендується обмежити.
Водночас до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду.
Таким чином, у переліку наразі знаходиться 14 країн:
- Австралія
- Канада
- Чилі
- Йорданія
- Кувейт
- Нова Зеландія
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності
Зазначимо, що список почав діяти від 23 вересня. Від цього дня державам ЄС і Шенгенської зони рекомендовано поступово скасувати обмеження на поїздки усіх жителів країн із списку.
Включення до "зеленого переліку" не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення в національні "зелені переліки" держави-члени ЄС ухвалюють самостійно.
Черговий перегляд "зеленого" списку відбудеться за два тижні.
Нагадаємо:
- США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців. Заборона діяла понад рік.
- Правила в'їзду до країни для українських громадян від 18 вересня змінила Латвія. Рига внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.
- Станом на 9 вересня для українських громадян свої кордони відкрили 133 країни світу. Для в'їзду кожна країна запроваджує свої умови - десь необхідно пред'явити підтверджуючі документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на ангтиген. Про актуальний режим в’їзду та транзиту можна дізнатися на інтерактивній онлайн-мапі: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.