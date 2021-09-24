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Євросоюз оновив перелік країн "зеленої" зони: чи залишилася в ньому Україна

Євросоюз оновив перелік країн "зеленої" зони: чи залишилася в ньому Україна

Associated Press

Черговий перегляд "зеленого" списку відбудеться за два тижні.

Європейський Союз оновив перелік країн "зеленої" зони. Україна залишається в списку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що  з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Наразі несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу тимчасово рекомендується обмежити.

Водночас до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду.

Таким чином, у переліку наразі знаходиться 14 країн:

  • Австралія
  • Канада
  • Чилі
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Нова Зеландія
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

Зазначимо, що список почав діяти від 23 вересня. Від цього дня державам ЄС і Шенгенської зони рекомендовано поступово скасувати обмеження на поїздки усіх жителів країн із списку.

Включення до "зеленого переліку" не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення в національні "зелені переліки" держави-члени ЄС ухвалюють самостійно.

Черговий перегляд "зеленого" списку відбудеться за два тижні.

Нагадаємо:

  • США та ЄС домовились скасувати обмеження на поїздки для вакцинованих європейців. Заборона діяла понад рік.
  • Правила в'їзду до країни для українських громадян від 18 вересня змінила Латвія. Рига внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.
  • Станом на 9 вересня для українських громадян свої кордони відкрили 133 країни світу. Для в'їзду кожна країна запроваджує свої умови - десь необхідно пред'явити підтверджуючі документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на ангтиген. Про актуальний режим в’їзду та транзиту можна дізнатися на інтерактивній онлайн-мапі: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

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