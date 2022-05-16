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Євросоюз отримав всі відповіді України з опитувальника для вступу в ЄС і готує висновок

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Євросоюз отримав всі відповіді України з опитувальника для вступу в ЄС і готує висновок

Фото: Associated Press

Європейський Союз отримав від України усі відповіді з опитувальника щодо членства в ЄС.

Тепер Єврокомісія має підготувати висновок для Ради ЄС щодо заявки України.

Про це повідомив єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгей, який зустрівся з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Зустрівся з Дмитром Кулебою щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС залишається разом з Україною, щоб пом’якшити наслідки війни Росії проти України. Усі відповіді на анкету ЄС отримано. Зараз Комісія готує висновок для Ради щодо звернення України до ЄС", - зазначив Олівер.

Своєю чергою очільник МЗС України Кулеба на своїй сторінці написав, що "настав час юридично закріпити Україну на її шляху до Євросоюзу та зробити Європу сильнішою, безпечною та більшою процвітаючою".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України приїхав до Брюсселя та обговорюватиме з європейськими партнерами питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет ЄС.

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