Євросоюз планує запровадити санкції проти Росії за поширення дезінформації – ЗМІ

Крім того, ЄС може ввести додаткові санкції проти Білорусі.

Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти понад десятка осіб та трьох організацій через операції Росії з поширення дезінформації.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Запропоновані заходи стосуватимуться кількох офіцерів і груп російської розвідки, а також урядовців і представників медіабізнесу", - йдеться в матеріалі.

Це має стати частиною нового режиму санкцій проти РФ, ухваленого раніше цього року, який спрямований на боротьбу з дезінформацією та іншими дестабілізаційними діями Кремля.

Додаткові заходи планують і проти Білорусі. Санкції стосуватимуться двох десятків осіб, причетних до порушення прав людини та співпраці з режимом Лукашенка.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти російської нафти.

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