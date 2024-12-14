Євросоюз планує запровадити санкції проти Росії за поширення дезінформації – ЗМІ

Крім того, ЄС може ввести додаткові санкції проти Білорусі.
Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти понад десятка осіб та трьох організацій через операції Росії з поширення дезінформації.
Про це повідомило видання Bloomberg.
"Запропоновані заходи стосуватимуться кількох офіцерів і груп російської розвідки, а також урядовців і представників медіабізнесу", - йдеться в матеріалі.
Це має стати частиною нового режиму санкцій проти РФ, ухваленого раніше цього року, який спрямований на боротьбу з дезінформацією та іншими дестабілізаційними діями Кремля.
Додаткові заходи планують і проти Білорусі. Санкції стосуватимуться двох десятків осіб, причетних до порушення прав людини та співпраці з режимом Лукашенка.
Нагадаємо, США готують нові санкції проти російської нафти.
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