Євросоюз працює над 15 пакетом санкцій для Росії: на що вони будуть спрямовані

Новий пакет санкції від ЄС буде спрямований проти "тіньового флоту" танкерів

Санкції міститимуть заходити проти танкерів, які Москва використовує для доставки своєї нафти на ринок, а також осіб, причетних до незаконної торгівлі цієї сировини.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як йдеться у повідомленні, новий пакет санкцій від Євросоюзу можуть затвердити до кінця року. Він буде спрямований проти осіб, які причетні до незаконної торгівлі російською нафтою, а також міститиме заходи спрямовані проти так званого "тіньового флоту".

Як зауважила Європейська правда, ЄС додатково працює над ширшим пакетом санкцій, який сподівається ухвалити на початку 2025 року – можливо, до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, – коли головування в ЄС перейде від Угорщини до Польщі.

До цих санкцій можуть увійти подальші торгівельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Деякі країни ЄС також пропонують обмеження на торгівлю російським скрапленим газом, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що переговори між офіційними особами та посланцями ЄС зосереджені на кількох ініціативах, спрямованих на забезпечення того, щоб європейські санкції залишалися чинними в довгостроковій перспективі, підкріплюючи їх жорсткішим застосуванням, навіть якщо Вашингтон змінить курс.

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