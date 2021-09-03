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Євросоюз розпочав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка

Євросоюз розпочав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка

Associated Press

Одна з причин такого рішення - використання Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

Європейський союз розпочав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня. 

Цього разу обмеження хочуть ввести через використання Мінськом мігрантів як інструменту проти Заходу. В Євросоюзі це називають зневагою міжнародних норм. "Ми продовжимо боротьбу з цією жахливою інструменталізацією мігрантів і людських страждань режимом Лукашенка. Ця боротьба, звичайно, буде включати санкції. Робота над п'ятим пакетом починається зараз, спільно з державами-членами ЄС", - заявив заступник керівника директора по Східній Європі та Центральній Азії зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девін.

 Через велику кількість нелегалів на кордоні з Білоруссю Польща таки запроваджує надзвичайний стан на 30 діб. Відповідне рішення напередодні ухвалив президент країни. Сьогодні його може затвердити Сейм. Слід зауважити, що лише за серпень цього року у Польщі зафіксували 3,5 тис. спроб нелегально перетнути кордон. Тисячу мігрантів затримали. Водночас до Литви  цьогоріч прибуло чотири тисячі мігрантів. Більшість з них прийшли з білоруської території у липні.

Новини світу: ЄС почав роботу над п`ятим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка

Новини світу: ЄС почав роботу над п`ятим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка

Як повідомлялося, 31 серпня США були змушені вдруге за останні три місяці скоротити кількість співробітників дипломатичної місії в Білорусі. У повідомленні підкреслили, що скорочення дипломатичної місії здійснюється під тиском режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка через його неготовність співпрацювати з представниками демократичних сил. На початку червня влада Білорусі вперше вирішила вислати американських дипломатів й технічних співробітників з посольства США в Мінську.

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