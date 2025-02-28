Євросоюз шукає нового союзника в Азії через політику Трампа

Більш тісний альянс ЄС з Індією стане “наріжним каменем політики Європи в наступні роки та десятиліття”.

У п’ятницю, 28 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз та Індія цього року намагатимуться завершити угоду про вільну торгівлю. Ця заява пролунала на тлі озвучених президентом США Дональдом Трампом намірів запровадити нові митні тарифи для країн Євросоюзу.

Про це повідомило видання Politico.

Під час свого дводенного візиту до Нью-Делі та переговорів з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді фон дер Ляєн сказала, що більш тісний альянс з Індією стане “наріжним каменем політики Європи в наступні роки та десятиліття”. Політика Євросоюзу, за її словами, буде заснована на розширеній співпраці в галузі торгівлі, технологій, безпеки та оборони.

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“Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією стала б найбільшою угодою такого роду в будь-якій точці світу”, - наголосила вона.

Президентка Єврокомісії додала, що розуміє, яким непростим є це завдання, але вважає, що таке партнерство “приходить у правильний момент для обох сторін”.

Видання нагадало, що Індія та ЄС почали переговори щодо угоди про вільну торгівлю ще 2021 року, але тепер обидві сторони, очевидно, сповнені рішучості зміцнювати зв'язки, щоб протистояти тарифним погрозам Америки й агресивній торговельній практиці Китаю.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що збирається ввести 25% мито на всі товари з Євросоюзу, оскільки це обʼєднання "було створено, щоб грабувати США".

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