Євросоюз відключив від міжбанківської системи SWIFT три російських банки

“Сбербанк”, “Россельхозбанк” та Московський кредитний банк змушені будуть перейти на ізольовану вітчизняну систему.

Відповідно до шостого пакету санкцій Євросоюзу, запровадженого через війну РФ проти України, від 14 червня три великих російських банки буде відключено від міжбанківської системи SWIFT.

Російські пропагандистські ЗМІ запевняють, що до автономної роботи російські фінансові установи готові.

Як відомо, 30 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає відключення від SWIFT “Сбербанку”, “Россельхозбанку” та Московського кредитного банку. Ці великі російські банки для того, щоб переказувати гроші за кордон та здійснювати операції всередині країни, змушені будуть перейти на ізольовану вітчизняну систему.

Також читайте У Чорногорії арештували активи куратора кремлівської пропаганди та депутатів Держдуми РФ

У “Сбербанку” та “Россельхозбанку” запевняють, що продовжуватимуть роботу у звичайному режимі, сподіваючись на безперебійну роботу власної системи передачі фінансових повідомлень, створеної Банком Росії у відповідь на ризики відключення організацій від SWIFT.

У МКБ звернули увагу на те, що операції всередині країни будуть йти штатно, однак терміни проходження платежів за кордон можуть збільшитися.

Нагадаємо, що раніше через санкції ЄС від SWIFT було відключено 7 російських банків.

Санкції піджимають: що змінилося в Росії за час війни

Читайте також: